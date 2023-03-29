Тривожно схуд. За останню чверть століття антарктичний крижаний щит втратив 3000 млрд тонн льоду

Дослідники підрахували, що якщо весь цей лід помістити на Мангеттен, його висота склала б 61 км, що еквівалентно 137 Емпайр-Стейт-Білдінг, що стоять один на одному.

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Затока Амундсена є регіоном Антарктиди, що найшвидше змінюється, і тепер дослідники вважають, що лише за останню чверть століття вона втратила понад 3000 мільярдів тонн льоду, пише SciTechDaily.

Щоб уявити масштаби такої втрати, дослідники провели паралелі. Наприклад, якщо весь цей втрачений лід помістити на Мангеттен, його висота досягла б 61 кілометра, що еквівалентно 137 Емпайр-Стейт-Білдінг, виставлені один на одному.

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Відомо, що затока Амундсена у Західній Антарктиді є притулком для двох десятків великих айсбергів, площа яких у чотири рази перевищує площу Великобританії, наприклад. І глобальний рівень океану безпосередньо залежить від цих льодовиків, оскільки вони містять величезну кількість води у вигляді снігу та льоду. Якщо уявити, що весь цей лід і сніг якось зіллється у море, це могло б призвести до підвищення глобального рівня води в океані більш ніж на один метр.

У новому дослідженні під керівництвом доктора Бенджаміна Девісона з Університету Лідса вчені зосередилися на обчисленні "балансу маси" затоки Амундсена. По суті, він є балансом між масою снігу і льоду, отриманої через снігопад, і масою, втраченою унаслідок танення льодовика.

Коли швидкість, з якою льодовик тане, вище, ніж швидкість накопичення льоду та снігу, затока загалом втрачає масу, що сприяє підвищенню глобального рівня моря. Те саме відбувається і коли кількість снігопадів зменшується і настає "снігова посуха".

Учені вивчили дані в період із 1996 по 2021 рік у Західній Антарктиді та виявили, що за останні 25 років тут відбулося чисте скорочення льоду на 3 331 тонну. Вважається, що найважливішими чинниками виснаження антарктичного крижаного щита стали зміна температури океану і течій.

За словами наукового співробітника Інституту кліматичних та атмосферних досліджень в Університеті Лідса Бенджаміна Девісона, за останні 25 років два десятки льодовиків у Західній Антарктиді втратили катастрофічну кількість льоду і немає жодних ознак, що цей процес сповільниться найближчим часом.

У своєму дослідженні вчені використали кліматичні моделі, що демонструють, як повітряні потоки рухаються по всьому світу. Ці дані свідчать, що в затоці Амундсена за останню чверть століття було кілька екстремальних снігопадів, що призвело до періодів сильного снігопаду та періодів "посухи".

Далі дослідники врахували ці явища у подальших розрахунках та виявили, що ці події сприяли половині всіх змін, які відбувалися тут з льодом в обраний період, а відтак відіграли ключову роль у зміні глобального рівня моря.

Відомо, що в період із 2009 по 2013 рік на регіон насунувся період сталої "снігової посухи". Відсутність живильного снігопаду виснажила крижаний щит і призвела до втрати льоду, що сприяло підвищенню рівня моря приблизно на 25%, порівняно з роками середнього снігопаду.

Протилежна ситуація розігралася в період із 2019 та 2020 років, коли на регіон насунувся дуже сильний снігопад. Він пом'якшив внесок затоки Амундсена у підвищення рівня моря, зменшивши його приблизно на половину від того, що припадало на роки середнього снігопаду.

Раніше Фокус писав про те, що в серці льодовика Судного дня "вирує" потік шириною 130 км: його розширення лише прискорить втрату льоду.