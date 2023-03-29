Тревожно исхудал. За последние четверть века антарктический ледяной щит потерял 3000 млрд тонн льда

Исследователи посчитали, что если весь этот лед поместить на Манхэттен, его высота составила бы 61 км, что эквивалентно 137 Эмпайр-Стейт-Билдинг, стоящим друг на друге.

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Залив Амундсена является самым быстро меняющимся регионом Антарктиды и теперь исследователи полагают, что лишь за последние четверть века он утратил более 3000 миллиардов тонн льда, пишет SciTechDaily.

Чтобы представить масштабы такой потери, исследователи провели параллели. Например, если весь этот утерянный лед поместить на Манхэттене, его высота достигла бы 61 километра, что эквивалентно 137 Эмпайр-Стейт-Билдинг, выставленным друг на друге.

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Известно, что залив Амундсена в Западной Антарктиде является пристанищем для двух десятков крупных айсбергов, площадь которых в четыре раза превышает площадь Великобритании, например. И глобальный уровень океана напрямую зависит от этих ледников, поскольку они содержат огромное количество воды в виде снега и льда. Если представить, что весь этот лед и снег однажды сольется в море, это могло бы привести к повышению глобального уровня воды в океане на более чем один метр.

В новом исследовании, проведенном под руководством доктора Бенджамина Дэвисона из Университета Лидса, ученые сосредоточились на вычислении "баланса массы" залива Амундсена. По сути, он представляет собой баланс между массой снега и льда, полученной из-за снегопада, и массой, утраченной в результате отела ледника.

Когда скорость отела выше, чем скорость накопления льда и снега, залив в целом теряет массу, что способствует повышению глобального уровня моря. То же самое происходит и когда количество снегопадов уменьшается и наступает "снежная засуха".

Ученые изучили данные в период с 1996 по 2021 в Западной Антарктиде и обнаружили, что за последние 25 лет здесь произошло чистое сокращение льда на 3 331 тонн. Считается, что наиболее значимыми факторами истощения антарктического ледяного щита стали изменение температуры океана и течений.

По словам научного сотрудника Института климатических и атмосферных исследований в Университете Лидса Бенджамина Дэвисона, за последние 25 лет два десятка ледников в Западной Антарктиде потеряли катастрофическое количество льда и нет никаких признаков, что этот процесс замедлится в ближайшее время.

В своем исследовании ученые использовали климатические модели, демонстрируют, как воздушные потоки движутся по всему миру. Эти данные свидетельствуют о том, что в заливе Амундсена за последние четверть века было несколько экстремальных снегопадов, что привело к периодам сильного снегопада и периодам "засухи".

Далее исследователи учли эти явления в дальнейших расчетах и обнаружили, что эти события способствовали половине всех изменений льда, которые происходили здесь в выбранный период, а значит сыграли ключевую роль в изменении глобального уровня моря.

Так, известно, что в период с 2009 по 2013 год на регион обрушился период устойчивой "снежной засухи". Отсутствие питательного снегопада истощило ледяной щит и привело к потере льда, что поспособствовало повышению уровня моря приблизительно на 25% больше, чем в годы среднего снегопада.

Противоположная ситуация разыгралась в период с 2019 и 2020 годов, когда на регион обрушился очень сильный снегопад. Он смягчил вклад залива Амундсена в повышение уровня моря, уменьшив его приблизительно на половину от того, что происходило в годы среднего снегопада.

Ранее Фокус писал о том, что в сердце ледника Судного дня "бурлит" поток шириной 130 км: его расширение лишь ускорит потерю льда.