Попрощайтеся із силою волі. Продукти з високим вмістом жиру і цукру змінюють наш мозок

Чи є ваша любов до фаст-фуду чимось більшим, ніж просто перевага? Згідно з нещодавнім дослідженням, ваш мозок може бути жорстко запрограмований на потяг до продуктів з високим вмістом цукру та жиру.

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Помічали, що іноді ви просто не можете встояти перед шоколадкою, чіпсами або картоплею фрі, коли перебуваєте в супермаркеті? Виявляється, в цих продуктах багато жиру та цукру, які можуть порушити роботу вашого мозку. Експерти намагалися з'ясувати, чому західні дієти, що містять багато жиру та цукру, можуть призвести до переїдання та набору ваги. Вони давно знали, що ожиріння пов'язане зі змінами в роботі дофаміну в мозку, але не були впевнені, чи були ці зміни вже до того, як людина набрала вагу, чи вони були спричинені надмірною вагою, чи вони були результатом вживання великої кількості нездорової їжі. Тепер група дослідників з Інституту дослідження метаболізму імені Макса Планка та Кластеру передових досліджень старіння (CECAD), а також Єльського університету виявили, що продукти з високим вмістом жиру та цукру дійсно можуть змінити ваш мозок, пише Tech Explorist.

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Щоб перевірити це, одна група людей щодня протягом восьми тижнів їла пудинг із великою кількістю жиру та цукру. Інша група їла таку саму кількість пудингу, але з меншою кількістю жиру. Вони спостерігали за активністю мозку добровольців до та після восьми тижнів, щоб зрозуміти процеси, що відбуваються в мозку.

Марк Тіттгемейер був керівником цього дослідження, і він виявив досить цікаві речі. Він сказав, що коли в групи людей, які щодня протягом восьми тижнів їли пудинг із високим вмістом цукру та жиру, вимірювали активність мозку, виявилося, що їхній мозок набагато сильніше реагує на ці види їжі. Зокрема, частина мозку, що відповідає за мотивацію та винагороду, звана дофамінергічною системою, божеволіла.

По суті, це означає, що коли ми їмо багато нездорової їжі, наш мозок починає змінюватися, та ми починаємо віддавати перевагу цим видам продуктів, навіть не усвідомлюючи цього. І ці зміни в нашому мозку можуть зберегтися навіть після того, як ми перестанемо їсти всі ці шкідливі продукти.

Та ось що дійсно дивно. Незважаючи на те, що люди, які з'їли весь пудинг, не набрали зайвої ваги, а рівень цукру та холестерину в їхній крові залишився тим самим, вони все одно стали більш пристрасними до солодких продуктів.

Хороша новина полягає в тому, що це дослідження може допомогти нам краще зрозуміти, чому нам так важко відмовитися від шкідливої їжі, навіть якщо ми знаємо, що вона шкідлива для нас. Проливаючи світло на те, як наш мозок реагує на нездорову їжу, ми, можливо, зможемо розробити більш ефективні стратегії, щоб уникнути цих спокусливих ласощів.

Звісно, для повного розуміння складного взаємозв'язку між нездоровою їжею та роботою мозку необхідні додаткові дослідження. Але вже зараз зрозуміло, що нам усім слід бути трохи уважнішими до того, що ми споживаємо Зрештою, ми — це те, що ми їмо, та, схоже, наш мозок не є винятком.

Раніше Фокус писав про одну дивну причину виникнення хвороби Альцгеймера. Це звичайний фруктовий цукор.