Попрощайтесь с силой воли. Продукты с высоким содержанием жира и сахара меняют наш мозг

Является ли ваша любовь к фаст-фуду чем-то большим, чем просто предпочтение? Согласно недавнему исследованию, ваш мозг может быть жестко запрограммирован на тягу к продуктам с высоким содержанием сахара и жира.

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Замечали, что иногда вы просто не можете устоять перед шоколадкой, чипсами или картофелем фри, когда находитесь в супермаркете? Оказывается, в этих продуктах много жира и сахара, которые могут нарушить работу вашего мозга. Эксперты пытались выяснить, почему западные диеты, содержащие много жира и сахара, могут привести к перееданию и набору веса. Они давно знали, что ожирение связано с изменениями в работе дофамина в мозге, но не были уверены, были ли эти изменения уже до того, как человек набрал вес, или они были вызваны избыточным весом, или они были результатом употребления большого количества нездоровой пищи. Теперь группа исследователей из Института исследования метаболизма имени Макса Планка и Кластера передовых исследований старения (CECAD), а также Йельского университета обнаружили, что продукты с высоким содержанием жира и сахара действительно могут изменить ваш мозг, пишет Tech Explorist.

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Чтобы проверить это, одна группа людей ежедневно в течение восьми недель ела пудинг с большим количеством жира и сахара. Другая группа ела такое же количество пудинга, но с меньшим количеством жира. Они наблюдали за активностью мозга добровольцев до и после восьми недель, чтобы понять процессы происходящие в мозге.

Марк Титтгемейер был руководителем этого исследования, и он обнаружил довольно интересные вещи. Он сказал, что когда у группы людей, которые каждый день в течение восьми недель ели пудинг с высоким содержанием сахара и жира, измеряли активность мозга, оказалось, что их мозг гораздо сильнее реагирует на эти виды пищи. В частности, часть мозга, отвечающая за мотивацию и вознаграждение, называемая дофаминергической системой, сходила с ума.

По сути, это означает, что когда мы едим много нездоровой пищи, наш мозг начинает меняться, и мы начинаем предпочитать эти виды продуктов, даже не осознавая этого. И эти изменения в нашем мозге могут сохраниться даже после того, как мы перестанем есть все эти вредные продукты.

И вот что действительно странно. Несмотря на то, что люди, съевшие весь пудинг, не набрали лишнего веса, а уровень сахара и холестерина в их крови остался прежним, они все равно стали более пристрастны к сладким продуктам.

Хорошая новость заключается в том, что это исследование может помочь нам лучше понять, почему нам так трудно отказаться от вредной пищи, даже если мы знаем, что она вредна для нас. Проливая свет на то, как наш мозг реагирует на нездоровую пищу, мы, возможно, сможем разработать более эффективные стратегии, чтобы избежать этих соблазнительных лакомств.

Конечно, для полного понимания сложной взаимосвязи между нездоровой пищей и работой мозга необходимы дополнительные исследования. Но уже сейчас ясно, что нам всем следует быть немного более внимательными к тому, что мы потребляем. В конце концов, мы – это то, что мы едим, и, похоже, наш мозг не исключение.

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