Їх не провести. Дослідження показує, що мавпи краще за людей розгадують з фокусом з монеткою

Нове дослідження свідчить, що деякі мавпи більш уважні ніж люди й частіше вгадують в якій руці захована "монетка".

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Цей трюк фокусники-початківці освоюють першим — навряд чи хтось у світі не знає про фокус з монеткою, який також називають французьким падінням, коли об'єкт ніби зникає, а глядачі припускають, що його взято з однієї руки прихованим великим пальцем іншої руки, пише Daily. Mail.

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Здавалося б спритність рук і ніякого шахрайства, проте дослідники тепер припускають, що цей фокус спрацює лише для певної аудиторії. У ході нового дослідження психологи з Кембриджського університету показали цей знаменитий фокус трьом видам мавп з різною будовою рук. В експерименті взяли участь 24 мавпи, серед яких були:

капуцини;

мавпи з протиставленими великими пальцями;

мавпи не мають протиставлених великих пальців.

У ході дослідження вчені показали трюк 24 мавпам, проте замість монетки використовувалася їжа, яку випробувані отримували у випадку, якщо правильно вгадували руку. Результати дослідження свідчать, що фокус спрацює з більшою ймовірністю, якщо фокусник покаже його аудиторії зі схожою з ним анатомією.

Так, результати дослідження свідчать, що мавпи з протиставленими великими пальцями виявлялися ошуканими більш ніж у 80% випадків. Зазначимо, що подібний результат показують і люди. Водночас мавпи без протиставлених великих пальців були ошукані лише у 6% випадків. Вчені припускають, що наявність протиставлених пальців змушує людей і мавп припускати, що схований великий палець тримає монетку чи ласощі, а отже обирати неправильну руку.

За словами одного з авторів дослідження, доктора Еліаса Гарсія-Пелегріна, результати їх з колегами дослідження проливають світло на еволюційне коріння наших недоліків, яке робить нас вельми вразливими перед хитрощами фокусників.

Старший автор дослідження, професор Нікола Клейтон також зазначає, що отримані результати є ще одним доказом того, що ті ж частини нервової системи, що використовуються при виконанні якоїсь дії, активуються і в той момент, коли ми спостерігаємо, як цю дію виконують інші.

Раніше Фокус писав про те, що експеримент показав, що орангутанги близькі до винаходу кам'яних знарядь.