Гігантське дослідження знайшло кишкові бактерії, пов'язані з хворобою Альцгеймера

Завершивши нещодавнє дослідження, вчені розповіли про складний взаємозв'язок між мікрофлорою кишківника, генетичними факторами та неврологічною функцією, та до чого все це може призвести.

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Комплексне дослідження виявило конкретні види бактерій у кишечнику, пов'язані з хворобою Альцгеймера, що підкреслює зв'язок між мозком, кишечником та мікроорганізмами. Доказів, що підтверджують зв'язок між віссю мікробіота-кишківник-мозок (ВМКМ) та хворобою Альцгеймера, стає дедалі більше, але точний механізм залишається незрозумілим. Група американських дослідників провела найбільше на сьогодні дослідження геномної асоціації мікроорганізмів у кишківнику людини, виявивши генетичний зв'язок між кишковими бактеріями та ймовірністю розвитку хвороби Альцгеймера. Дослідження підкреслює складну взаємодію генетичних факторів і запальної мікрофлори кишківника в підтримці здорової функції мозку, пише Science Alert.

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Під час раннього розвитку наш організм колонізується різними мікроорганізмами, такими як бактерії, грибки та віруси, які встановлюють попереднє перемир'я з імунною системою. Взаємодія між нашим мікробіомом та загальним станом здоров'я може призвести до непередбачуваних і далекосяжних наслідків, впливаючи на те, як віддалені тканини розрізняють дружні та ворожі агенти. Останніми роками дослідники спрямували свою увагу на розуміння складного взаємозв'язку між мікрофлорою кишківника, імунною системою та неврологічними функціями.

Спостережні дослідження засвідчили, що в людей із хворобою Альцгеймера в кишечнику знижена різноманітність мікроорганізмів. Ба більше, кишкові бактерії можуть виділяти хімічні речовини, здатні викликати шкідливі запальні сигнали в головному мозку. Ситуація ще більше ускладнюється наявністю гена АПОЕ, що відповідає за транспортування жирів через кровотік. Варіант цього гена, званий E4, вважається генетичним фактором ризику розвитку хвороби Альцгеймера, і наявність хоча б однієї копії АПОЕ E4 може вплинути на склад наших мікробних спільнот.

Останнє дослідження взаємозв'язку між мікроорганізмами, АПОЕ E4 та хворобою Альцгеймера є ще більш переконливим доказом механізму, що діє в кишечнику. Під час дослідження було вивчено докладні записи про 119 родів бактерій на основі дослідження за участю тисяч учасників. Попередні дослідження виявили 20 родів, які, як вважають, тією чи іншою мірою залучені до розвитку хвороби Альцгеймера, а повторний пошук дав більш точний список із 10 родів.

З цих 10 родів бактерій чотири виявилися пов'язані з алеллю АПОЕ, яка, як відомо, підвищує ризик розвитку хвороби Альцгеймера. Collinsella, що належить до філуму Actinobacteria, є одним із таких родів, пов'язаних не тільки з хворобою Альцгеймера та варіантом АПОЕ, а й із ревматоїдним артритом, атеросклерозом та діабетом другого типу. Дослідження припускає, що здатність Collinsella стимулювати експресію запальних гормонів-месенджерів, поряд з її здатністю підвищувати проникність кишківника, може сприяти посиленню неврологічних ушкоджень.

Розуміння основних причин та механізмів розвитку хвороби Альцгеймера має вирішальне значення для розробки ефективних методів лікування та профілактичних заходів. З огляду на прогнозоване зростання кількості людей, які страждають на це захворювання, подальші дослідження складного взаємозв'язку між мікрофлорою кишківника, генетичними та неврологічними функціями мають вирішальне значення.

Раніше Фокус писав про те, що цукор, швидше за все, пов'язаний із виникненням хвороби Альцгеймера.