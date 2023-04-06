Гигантское исследование нашло кишечные бактерии, связанные с болезнью Альцгеймера

Завершив недавнее исследование, ученые рассказали о сложной взаимосвязи между микрофлорой кишечника, генетическими факторами и неврологической функцией и к чему все это может привести.

Related video

Комплексное исследование выявило конкретные виды бактерий в кишечнике, связанные с болезнью Альцгеймера, что подчеркивает связь между мозгом, кишечником и микроорганизмами. Доказательств, подтверждающих связь между осью микробиота-кишечник-мозг (ОМКМ) и болезнью Альцгеймера, становится все больше, но точный механизм остается неясным. Группа американских исследователей провела крупнейшее на сегодняшний день исследование геномной ассоциации микроорганизмов в кишечнике человека, выявив генетическую связь между кишечными бактериями и вероятностью развития болезни Альцгеймера. Исследование подчеркивает сложное взаимодействие генетических факторов и воспалительной микрофлоры кишечника в поддержании здоровой функции мозга, пишет Science Alert.

В Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и интересные новости из мира науки!

Во время раннего развития наш организм колонизируется различными микроорганизмами, такими как бактерии, грибки и вирусы, которые устанавливают предварительное перемирие с иммунной системой. Взаимодействие между нашим микробиомом и общим состоянием здоровья может привести к непредсказуемым и далеко идущим последствиям, влияя на то, как удаленные ткани различают дружественные и враждебные агенты. В последние годы исследователи направили свое внимание на понимание сложной взаимосвязи между микрофлорой кишечника, иммунной системой и неврологическими функциями.

Наблюдательные исследования показали, что у людей с болезнью Альцгеймера в кишечнике снижено разнообразие микроорганизмов. Более того, кишечные бактерии могут выделять химические вещества, способные вызывать повреждающие воспалительные сигналы в головном мозге. Ситуация еще более осложняется наличием гена АПОЕ, отвечающего за транспортировку жиров через кровоток. Вариант этого гена, называемый E4, считается генетическим фактором риска развития болезни Альцгеймера, и наличие хотя бы одной копии АПОЕ E4 может повлиять на состав наших микробных сообществ.

Последнее исследование взаимосвязи между микроорганизмами, АПОЕ E4 и болезнью Альцгеймера представляет собой еще более убедительное доказательство механизма, действующего в кишечнике. В ходе исследования были изучены подробные записи о 119 родах бактерий на основе исследования с участием тысяч участников. Предварительные исследования выявили 20 родов, которые, как полагают, в той или иной степени вовлечены в развитие болезни Альцгеймера, а повторный поиск дал более точный список из 10 родов.

Из этих 10 родов бактерий четыре оказались связаны с аллелью АПОЕ, которая, как известно, повышает риск развития болезни Альцгеймера. Collinsella, относящаяся к филуму Actinobacteria, является одним из таких родов, связанных не только с болезнью Альцгеймера и вариантом АПОЕ, но и с ревматоидным артритом, атеросклерозом и диабетом второго типа. Исследование предполагает, что способность Collinsella стимулировать экспрессию воспалительных гормонов-мессенджеров, наряду с ее способностью повышать проницаемость кишечника, может способствовать усугублению неврологических повреждений.

Понимание основных причин и механизмов развития болезни Альцгеймера имеет решающее значение для разработки эффективных методов лечения и профилактических мер. Учитывая прогнозируемый рост числа людей, страдающих этим заболеванием, дальнейшие исследования сложной взаимосвязи между микрофлорой кишечника, генетическими факторами и неврологическими функциями имеют решающее значение.

Ранее Фокус писал о том, что сахар, скорее всего, связан с возникновением болезни Альцгеймера.