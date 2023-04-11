У продовження життя є одна серйозна вада: вчені розповіли, у чому вона полягає

Сьогодні біоінженерні компанії зосередилися на тому, щоб продовжити здорове життя людини щонайменше на десятиліття, проте є приводи як для оптимізму, так і для скептицизму.

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В останні кілька десятиліть підприємці Кремнієвої долини постійно вкладають мільйони в проєкти, які зосереджені на тому, щоб продовжити людське життя. Сьогодні не йдеться про вічну молодість, а скоріше про продовження здорового життя, яке надає людині додаткове десятиліття на цій планеті, пише Science Alert.

Одним зі способів досягнення цього є "омолодження" крові, що ґрунтується на результатах дослідження, яке показало, що в старих мишей спостерігалися ознаки зворотного старіння, коли їм вливали кров молодих особин.

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Однак ці розробки порушують відразу кілька важливих питань. По-перше, наукове: чи насправді ці технології працюють? На жаль, вчені поки що не можуть порадувати — є підстави як оптимізму, так скептицизму. По-друге, етичні питання: чи варто все це того, якщо зрештою ми все одно помремо? На це питання відповісти дуже складно. З одного боку, вчені ніби рятують людину, яка тоне, щоб через 10 років вона померла в ДТП. З іншого — це все одно порятунок і продовження життя, а значить, привід для радості.

Існує ще один момент. Наприклад, кожне продовження життя фактично дає надію, адже збільшує шанси дожити до наступного прориву, а отже, зрештою, можна продовжити життя не на 10 років, а на всі 50.

Крім того, скептично налаштовані філософи. Наприклад, на думку Бернарда Вільямса, у якийсь момент людині не захочеться використати всі ці технології, оскільки безсмертя може виявитися вельми стомливим. Прихильники цієї позиції вважають, що наше бажання жити безпосередньо залежить від "категоричних бажань", тобто тих, які й змушують нас хотіти жити. Втім, навіть у цьому питанні вчені не змогли дійти згоди. Тому що, на думку інших, ці самі бажання залежать від нашого досвіду, а людська пам'ять неідеальна, і в якийсь момент ми можемо забути прожитий досвід, а отже, бажання з'являться знову.

Ще одним вагомим питанням залишається той факт, що скористатися послугою продовження життя зможуть лише еліти. Якщо вченим колись вдасться створити ці технології, вони безперечно будуть дорогими, а значить, скористатися ними зможуть лише сильні світу цього. Багатьом здається несправедливим, що мільярдери Кремнієвої долини матимуть змогу дожити до 150 років, тоді як більшість із нас помре у віці близько 70 років.

Однак дослідники вважають, що всі вищезгадані питання все ж таки можна вирішити. Втім, одна справжня проблема справді існує — якщо люди на планеті житимуть надзвичайно довго, це, швидше за все, призведе до соціальної стагнації. Навіть незначне збільшення тривалості життя спричинить радикальне збільшення чисельності населення. Щоб уникнути перенаселення Землі, нам потрібно буде знизити народжуваність, а це різко уповільнить зміну поколінь. Учені вважають, що все це буде надзвичайно шкідливим для суспільного прогресу, бо може:

збільшить уразливість до загроз зникнення;

загрожує особистому добробуту;

перешкоджає моральному розвитку.

Дослідники вважають, що уповільнення зміни поколінь неминуче відстрочить момент, коли ми усвідомлюємо та виправимо наші власні моральні катастрофи. Особливо ті, які ми поки що не помічаємо.

Раніше Фокус писав про те, що вічне життя зовсім близько: секрет безсмертя захований у генах крихітної медузи.