У продления жизни есть один серьезный недостаток: ученые рассказали, в чем он заключается

На сегодняшний день биоинженерные компании сосредоточились на том, чтобы продлить здоровую жизнь человека минимум на десятилетие, однако есть поводы как для оптимизма, так и для скептицизма.

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В последние несколько десятилетий предприниматели Кремниевой долины то и дело вкладывают миллионы в проекты, которые сосредоточены на том, чтобы продлить человеческую жизнь. Сегодня речь не идет о вечной молодости, а скорее продлении здоровой жизни, предоставляющей человеку дополнительное десятилетие на этой планете, пишет Science Alert.

Одним из способов достижения этого является "омоложение" крови, основанное на результатах исследований, которое показало, что у старых мышей наблюдались признаки обратного старения, когда им вливали кровь молодых особей.

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Однако данные разработки поднимают сразу несколько важных вопросов. Во-первых, научный: в действительности ли эти технологии работают? Увы, ученые пока не могут порадовать — есть основания как для оптимизма, так и для скептицизма. Во-вторых, этические вопросы: стоит ли все это того, если в конце концов мы все равно умрем? На этот вопрос ответить крайне сложно. С одной стороны, ученые будто спасают тонущего человека, чтобы через 10 лет он умер в ДТП. С другой же — это все равно спасение и продление жизни, а значит повод для радости.

Существует еще один момент. Например, каждое продление жизни фактически дает надежду, ведь увеличивает шансы дожить до следующего прорыва, а значит в конечном итоге возможно продлить жизнь не на 10 лет, а на все 50.

Кроме того, скептически настроены философы. Например, по мнению Бернарда Уильямса, в какой-то момент человеку не захочется использовать все эти технологии, так как бессмертие может оказаться весьма утомительным. Сторонники этой позиции полагают, что наше желание жить напрямую зависит от "категорических желаний", то есть тех, которые и заставляют нас хотеть жить. Впрочем, даже в этом вопросе ученые не смогли прийти к согласию. Так, как по мнению других — эти самые желания зависят от нашего опыта, а человеческая память неидеальна и в какой-то момент мы можем забыть прожитый опыт, а значит желания появятся вновь.

Еще одним весомым вопросом остается тот факт, что воспользоваться услугой продления жизни смогут лишь элиты. Если ученым когда-то удастся создать эти технологии, они определенно будут дорогими, а значит воспользоваться ими смогут лишь сильные мира сего. Многим кажется несправедливым, что миллиардеры Силиконовой долины смогут дожить до 150 лет, тогда как большинство из нас умрет в возрасте около 70 лет.

Однако исследователи полагают, что все вышеупомянутые вопросы все же можно решить. Впрочем, одна настоящая проблема действительно существует — если люди на планете будут жить чрезвычайно долго, это скорее всего, приведет к социальной стагнации.

Во-первых, даже незначительное увеличение продолжительности жизни приведет к радикальному увеличению численности населения. Чтобы избежать перенаселения Земли, нам потребуется снизить рождаемость, а то резко замедлит смену поколений. Ученые считают, что все это будет чрезвычайно вредным для общественного прогресс, потому что может:

увеличит уязвимость к угрозам исчезновения;

угрожает личному благополучию;

препятствует нравственному развитию.

Исследователи полагают, что замедление смены поколений неизбежно отсрочит момент, когда мы осознаем и исправим наши собственные моральные катастрофы. В особенности те, которые мы пока не замечаем.

Ранее Фокус писал о том, что вечная жизнь совсем близко: секрет бессмертия спрятан в генах крохотной медузы.