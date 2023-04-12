Суперфрукт із TikTok. У мережі стверджують, що тропічний кактус вирішить проблеми зі шлунком

Нечасто буває так, що фрукт може стати інтернет-знаменитістю, але саме це сталося з тропічним кактусом, відомим як жовтий драконівський фрукт.

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Ви відчуваєте себе трохи затиснутим, нібито на вас лежить якийсь вантаж, який так і треба скинути? TikTok, можливо, знайшов рішення у вигляді шипастого фрукта з твердою оболонкою, який має такий вигляд, ніби він прямо з казки. Усе вірно, ми говоримо про жовтий драконівський фрукт. За словами користувачів соціальних мереж, цей представник сімейства кактусових є натуральним проносним. Відео з хештегом #yellowdragonfruit вже набрало понад 100 мільйонів переглядів з лютого, показуючи, як користувачі розрізають плід і їдять як білу м'якоть, так і насіння, пише Daily Mail.

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Але перш ніж ви почнете їсти цей міфічний фрукт, важливо зазначити, що експерти не впевнені, що в ньому є щось особливе. Звичайно, такі фрукти, як жовтий драконівський фрукт, сповнені клітковини, яка може сприяти регулярній роботі кишківника, збільшуючи розмір і вагу випорожнень і розм'якшуючи їх для легшого проходження.

Але занадто багато клітковини може призвести до деяких небажаних побічних ефектів, таких як здуття живота, газоутворення і навіть закреп у деяких випадках. А в більш крайніх випадках надлишок клітковини може навіть спричинити непрохідність кишківника. Тому, як завжди, все добре в міру.

Хоча жовтий драконячий фрукт, можливо, і не є чарівною панацеєю від закрепів, але додати до свого раціону фрукти, багаті на клітковину, точно не завадить. І хто знає? Можливо, шипаста зовнішність і яскравий жовтий колір зроблять його цікавішим і привабливішим кандидатом на включення в раціон, ніж звичайне яблуко або банан.

У лютому якась Халлі Кейт зайшла на TikTok і почала захоплюватися смакотою жовтого драконового фрукта. "Це був один із найсмачніших фруктів, які я коли-небудь їла за все своє життя", — вигукувала вона. Два дні потому вона опублікувала ще одне відео, в якому стверджувала, що тропічний кактус повністю очистив її травну систему. "Я кажу вам, що в моєму тілі нічого не залишилося, — вигукнула вона, — У насінні так багато харчових волокон, що воно наче натуральне проносне". Кадри, на яких вона поїдає фрукт, а потім поспішає до туалету, незабаром стали вірусними і набрали 3,2 мільйона лайків.

Відтоді хештег #yellowdragonfruit переглянули понад 110 мільйонів разів. Найцікавіше це те, що жовтий драконячий фрукт — це навіть не фрукт. Це вид тропічного кактуса, який багато користувачів TikTok описують як щось середнє між ківі і грушею, з "медовим" смаком. "За смаком він схожий на грушу і ананас, якби у них була дитина", — сказала Кейт.

Важливо зазначити, що шкірка неїстівна. Ви маєте їсти тільки внутрішню білу частину і насіння, де знаходяться всі поживні речовини. Вона багата на антиоксиданти, такі як вітамін С, а також на білок, кальцій, вітамін А, залізо і магній. І всього 60 калорій на 3,5 унції — це низькокалорійна закуска. Але найголовніше, що в ньому багато розчинної клітковини — майже 5 грамів клітковини в кожній порції з шести унцій.

Для непосвячених, розчинна клітковина поглинає воду й утворює гель у травному тракті, полегшуючи проходження випорожнень. Це гарна новина для людей, які страждають на закрепи. "Розчинна клітковина — це клітковина, пов'язана з полегшенням/запобіганням закрепів, — пояснює Керолін Вільямс, доктор філософії, дієтолог, — Достатня кількість води і гідратації є ключовим фактором для того, щоб розчинна клітковина могла виконувати свою роботу".

Але найкраще вживати жовтий драконівський фрукт у міру. Занадто велика кількість клітковини може призвести до проблем зі шлунково-кишковим трактом, особливо у людей із синдромом подразненого кишківника. "Через цей проносний ефект не варто їсти занадто багато за один присід, інакше може початися діарея", — попереджає Вільямс.

Жовтий драконівський фрукт — не єдине джерело клітковини. В одній чашці малини міститься 8 грамів клітковини, а в одному артишоку — 6,9 грамів. І хоча вірно, що жовтий драконівський фрукт є хорошим джерелом клітковини, це не чарівна паличка. "Більшості людей необхідно щонайменше 25 грамів клітковини на день, щоб допомогти регулярному руху кишківника", — каже Вероніка Раус, кардіодієтологиня. "Я б також рекомендувала вживати різні інші продукти, багаті на клітковину, як-от овочі, бобові та цільне зерно, щоб забезпечити щоденну потребу в поживних речовинах". Крім того, залежно від того, де ви живете, жовтий драконівський фрукт може бути досить дорогим. Один плід може коштувати в районі 7 доларів, тоді як упаковка малини може коштувати набагато дешевше.

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