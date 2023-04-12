Суперфрукт из TikTok. В сети утверждают, что тропический кактус решит проблемы с желудком

Нечасто бывает так, что фрукт может стать интернет-знаменитостью, но именно это произошло с тропическим кактусом, известным как желтый драконий фрукт.

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Вы чувствуете себя немного зажатым, будто бы на вас лежит какой-то груз, который так и надо сбросить? TikTok, возможно, нашел решение в виде шипастого фрукта с твердой оболочкой, который выглядит так, будто он прямо из сказки. Все верно, мы говорим о желтом драконьем фрукте. По словам пользователей социальных сетей, этот представитель семейства кактусовых является натуральным слабительным. Видео с хэштегом #yellowdragonfruit уже набрало более 100 миллионов просмотров с февраля, показывая, как пользователи разрезают плод и едят как белую мякоть, так и семена, пишет Daily Mail.

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Но прежде чем вы начнете есть этот мифический фрукт, важно отметить, что эксперты не уверены, что в нем есть что-то особенное. Конечно, такие фрукты, как желтый драконий фрукт, полны клетчатки, которая может способствовать регулярной работе кишечника, увеличивая размер и вес стула и размягчая его для более легкого прохождения.

Но слишком много клетчатки может привести к некоторым нежелательным побочным эффектам, таким как вздутие живота, газообразование и даже запор в некоторых случаях. А в более крайних случаях переизбыток клетчатки может даже вызвать непроходимость кишечника. Поэтому, как всегда, все хорошо в меру.

Хотя желтый драконий фрукт, возможно, и не является волшебной панацеей от запоров, но добавить в свой рацион фрукты, богатые клетчаткой, точно не помешает. И кто знает? Может быть, шипастая внешность и яркий желтый цвет сделают его более интересным и привлекательным кандидатом на включение в рацион, чем обычное яблоко или банан.

В феврале некая Халли Кейт зашла на TikTok и начала восторгаться вкусностью желтого драконового фрукта. "Это был один из самых вкусных фруктов, которые я когда-либо ела за всю свою жизнь", – восклицала она. Два дня спустя она опубликовала еще одно видео, в котором утверждала, что тропический кактус полностью очистил ее пищеварительную систему. "Я говорю вам, что в моем теле ничего не осталось, – воскликнула она, – В семенах так много пищевых волокон, что они как натуральное слабительное". Кадры, на которых она поедает фрукт, а затем спешит в туалет, вскоре стали вирусными и набрали 3,2 миллиона лайков.

С тех пор хэштег #yellowdragonfruit был просмотрен более 110 миллионов раз. Самое интересное это то, что желтый драконий фрукт – это даже не фрукт. Это вид тропического кактуса, который многие пользователи TikTok описывают как нечто среднее между киви и грушей, с "медовым" вкусом. "По вкусу он похож на грушу и ананас, если бы у них был ребенок", – сказала Кейт.

Важно отметить, что кожура несъедобна. Вы должны есть только внутреннюю белую часть и семена, где находятся все питательные вещества. Она богата антиоксидантами, такими как витамин С, а также белком, кальцием, витамином А, железом и магнием. И всего 60 калорий на 3,5 унции – это низкокалорийная закуска. Но самое главное, что в нем много растворимой клетчатки – почти 5 граммов клетчатки в каждой порции из шести унций.

Для непосвященных, растворимая клетчатка поглощает воду и образует гель в пищеварительном тракте, облегчая прохождение стула. Это хорошая новость для людей, страдающих запорами. "Растворимая клетчатка – это клетчатка, связанная с облегчением/предотвращением запоров, – объясняет Кэролин Уильямс, доктор философии, диетолог, – Достаточное количество воды и гидратации является ключевым фактором для того, чтобы растворимая клетчатка могла выполнять свою работу".

Но лучше всего употреблять желтый драконий фрукт в меру. Слишком большое количество клетчатки может привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом, особенно у людей с синдромом раздраженного кишечника. "Из-за этого слабительного эффекта не стоит есть слишком много за один присест, иначе может начаться диарея", – предупреждает Уильямс.

Желтый драконий фрукт – не единственный источник клетчатки. В одной чашке малины содержится 8 граммов клетчатки, а в одном артишоке – 6,9 граммов. И хотя верно, что желтый драконий фрукт является хорошим источником клетчатки, это не волшебная палочка. "Большинству людей необходимо не менее 25 граммов клетчатки в день, чтобы помочь регулярному движению кишечника", – говорит Вероника Раус, кардиодиетолог. "Я бы также рекомендовала употреблять различные другие продукты, богатые клетчаткой, такие как овощи, бобовые и цельное зерно, чтобы обеспечить ежедневную потребность в питательных веществах". Кроме того, в зависимости от того, где вы живете, желтый драконий фрукт может быть довольно дорогим. Один плод может стоить в районе 7 долларов, в то время как упаковка малины может стоить гораздо дешевле.

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