Невтішний прогноз: нове дослідження зруйнувало надії на універсальні ліки від раку

Хоча показники виживання при раку поліпшуються, вчені, ґрунтуючись на гігантському дослідженні, попереджають, що універсальні ліки можуть виявитися неможливими, тому профілактика і раннє виявлення життєво важливі в боротьбі з цим складним захворюванням.

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Боротьба з раком завжди була схожою на боротьбу з невтомним супротивником з мільйонами трюків у рукаві, і нещодавній масштабний аналіз росту пухлин показав, наскільки підступними і пристосовуваними можуть бути ці шкідливі клітини. Дослідження TracerX являє собою гігантське дослідження, що охоплює сім різних досліджень протягом дев'яти років і простежує розвиток і ріст 126 пухлин недрібноклітинного раку легенів у 421 пацієнта, пише IFL Science.

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Висновки похмурі й підкреслюють той факт, що рак — це настільки складне захворювання, що універсального лікування, можливо, ніколи не буде. Кожна людина і кожен тип раку унікальні, що робить практично неможливим націлене на всіх лікування. Це означає, що профілактика і раннє виявлення пухлин — найкращий спосіб дій, оскільки після метастазування пухлин їх стає все важче лікувати.

TracerX розкрив важливу інформацію про те, як пухлини диференціюються і поширюються. Дослідження показало, що агресивні ракові клітини, що поширюються по всьому організму, зароджуються на ранніх стадіях розвитку пухлини, що свідчить про те, що раннє втручання може бути корисним для запобігання метастазуванню. Крім того, було виявлено, що пухлини з найпоширенішими клітинними клонами і генетичними відмінностями найбільш здатні до повторного виникнення в інших ділянках тіла, що вказує на можливість нової діагностики для виявлення пацієнтів з високим ризиком.

Можливо, найзначнішим відкриттям стало те, що, аналізуючи кров пацієнта на наявність фрагментів пухлинної ДНК, лікарі можуть передбачити повторну появу пухлини за 200 днів до того, як її буде виявлено на комп'ютерній томографії. Це відкриття дає значний запас часу для початку профілактичного лікування.

Хоча ці відкриття можуть бути корисними для прогнозування пухлин високого ризику і запобігання їхньому розвитку, вони також ілюструють монументальну задачу, яка стоїть перед вченими-онкологами. "З огляду на практично нескінченні можливості, в яких може розвиватися пухлина, і дуже велику кількість клітин у пухлині на пізній стадії, що може становити кілька сотень мільярдів клітин, досягнення виліковування всіх пацієнтів із пізньою стадією захворювання є складним завданням", — сказав професор Чарльз Суонтон з Інституту Френсіса Кріка та Університетського коледжу Лондона.

Боротьба з раком — це виснажливий і постійно мінливий процес, але завдяки постійним дослідженням, ранньому виявленню та профілактичним заходам, можливо, людство зможе почати перемагати цього грізного ворога.

Раніше Фокус писав про початок випробувань лікування раку легень. Вчені сподіваються, що новий спосіб боротьби вдасться зробити доступним.