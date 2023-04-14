Неутешительный прогноз: новое исследование разрушило надежды на универсальное лекарство от рака

Хотя показатели выживаемости при раке улучшаются, ученые, основываясь на гигантском исследовании, предупреждают, что универсальное лекарство может оказаться невозможным, поэтому профилактика и раннее выявление жизненно важны в борьбе с этим сложным заболеванием.

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Борьба с раком всегда была подобной борьбе с неутомимым противником с миллионами трюков в рукаве, и недавний масштабный анализ роста опухолей показал, насколько коварными и приспособляемыми могут быть эти вредоносные клетки. Исследование TracerX представляет собой гигантское исследование, охватывающее семь различных исследований в течение девяти лет и прослеживающее развитие и рост 126 опухолей немелкоклеточного рака легких у 421 пациента, пишет IFL Science.

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Выводы мрачные и подчеркивают тот факт, что рак – это настолько сложное заболевание, что универсального лечения, возможно, никогда не будет. Каждый человек и каждый тип рака уникальны, что делает практически невозможным нацеленное на все лечение. Это означает, что профилактика и раннее выявление опухолей – лучший способ действий, так как после метастазирования опухолей их становится все труднее лечить.

TracerX раскрыл важную информацию о том, как опухоли дифференцируются и распространяются. Исследование показало, что агрессивные раковые клетки, распространяющиеся по всему организму, зарождаются на ранних стадиях развития опухоли, что говорит о том, что раннее вмешательство может быть полезным для предотвращения метастазирования. Кроме того, было обнаружено, что опухоли с наиболее распространенными клеточными клонами и генетическими различиями наиболее способны к повторному возникновению в других областях тела, что указывает на возможность новой диагностики для выявления пациентов с высоким риском.

Возможно, самым значительным открытием стало то, что, анализируя кровь пациента на наличие фрагментов опухолевой ДНК, врачи могут предсказать повторное появление опухоли за 200 дней до того, как она будет выявлена на компьютерной томографии. Это открытие дает значительный запас времени для начала профилактического лечения.

Хотя эти открытия могут быть полезны для прогнозирования опухолей высокого риска и предотвращения их развития, они также иллюстрируют монументальную задачу, стоящую перед учеными-онкологами. "Учитывая практически бесконечные возможности, в которых может развиваться опухоль, и очень большое количество клеток в опухоли на поздней стадии, которое может составлять несколько сотен миллиардов клеток, достижение излечения всех пациентов с поздней стадией заболевания является сложной задачей", – сказал профессор Чарльз Суонтон из Института Фрэнсиса Крика и Университетского колледжа Лондона.

Борьба с раком – это изнурительный и постоянно меняющийся процесс, но благодаря постоянным исследованиям, раннему выявлению и профилактическим мерам, возможно, человечество сможет начать побеждать этого грозного врага.

Ранее Фокус писал о начале испытаний лечения рака легких. Ученые надеются, что новый способ борьбы получится сделать легкодоступным.