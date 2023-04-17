Загадкова спіральна "галактика" з'явилася у небі над Аляскою: відомо, що це (фото)

Жителі штату Аляска, США, стали свідками появи в небі загадкової спіралі, що світиться, схожої на галактику. Виявилося, що нічого надприродного у цьому явищі немає.

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Жителі штату Аляска постійно спостерігають появу в небі барвистих полярних сяйв, які з'являються внаслідок взаємодії сонячних часток із частками у верхніх шарах атмосфери Землі. Але спіраль, що світилася, що з'явилася нещодавно в небі, спантеличила багатьох. Зокрема, місцевий фотограф, який знімає полярні сяйва, такого явища ще ніколи не бачив, пише ScienceAlert.

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Фотограф Тодд Салат, який робить знімки полярних сяйв на Алясці, був дуже здивований, коли зміг сфотографувати незвичайне явище в небі на тлі барвистого полярного сяйва. Ця спіраль, що світиться, схожа на спіральну галактику з'явилася рано вранці в суботу, 15 квітня, в небі недалеко від міста Делта-Джанкшен, штат Аляска, США. За його словами, такого явища він ще ніколи не спостерігав. Ця спіраль, що світиться, збільшувалася в розмірах у міру її переміщення по небу.

За словами Салата, він встиг зробити кілька чудових фотографій цього явища і навіть об'єднав їх у короткий відеоролик.

"Я вперше бачив такий вир, що світиться в небі, який переміщається крізь полярне сяйво. Це було схоже на справжній атмосферний витвір мистецтва", — каже Салат.

Але виявилось, що нічого надприродного в цьому явищі немає, це не спіральна галактика і не прояв дій інопланетян. Спіраль, що світиться, має більш просте пояснення. Приблизно за 3 години до появи спіралі в небі над Аляскою зі стартового майданчика в штаті Каліфорнія (тобто на іншому кінці США) відбувся запуск ракети-носія Falcon 9 від компанії SpaceX, яка вивела в космос 51 супутник на навколоземну орбіту.

"Я вперше бачив такий вир, що світиться в небі, який переміщається крізь полярне сяйво. Це було схоже на справжній атмосферний витвір мистецтва", — каже Салат Фото: Facebook

Через кілька хвилин після старту перший ступінь ракети Falcon 9 повернувся назад, а другий ступінь продовжив свій політ, щоб доставити супутники на орбіту. Після того, як він випустив супутники, то почав повертатися в атмосферу Землі по спіральній траєкторії.

Під час цього спуску з двигунів другого ступеня ракети почали вириватися залишки палива і водяна пара, яка містилася в ньому, почала замерзати і перетворилася на крихітні кристали, що відбивають світло. Таким чином і з'явилася спіральна галактика, що світиться, в небі над Аляскою. До речі, не лише Салат зміг зробити знімок дивовижного атмосферного явища, такими ж зображеннями поділилися в мережі і інші мешканці Аляски.

До речі, не лише Салат зміг зробити знімок дивовижного атмосферного явища, такими ж зображеннями поділилися в Мережі і інші мешканці Аляски. Фото: Facebook

Хоча спіраль, що світиться, і є барвистим явищем, все ж таки не всі вчені хотіли б спостерігати його в небі і для цього є важлива причина. Іноді ракети, які повертаються в атмосферу і вивели в космос супутники, створюють такі спіралі. Але сам факт дедалі частіших запусків цих супутників дуже турбує астрономів. Вони кажуть, що такі супутникові угруповання дедалі більше заважають проводити спостереження за космосом.

Що стосується запусків ракет від компанії SpaceX, то Фокус вже писав, що спочатку перший запуск у космос ракети Starship мав відбутися 20 квітня. Але цей старт має відбутися вже у понеділок, 17 квітня.

Раніше цього року, як уже писав Фокус, подібну спіральну галактику помітили астрономи у небі над Гавайськими островами. Виявилося, що це явище також пов'язане із запуском космічних ракет.