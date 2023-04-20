Демографічна клаустрофобія: Новий феномен страху перед іммігрантами

Нова доповідь ООН розкриває нюанси глобальних демографічних тенденцій, звертаючи увагу на небезпеку тривожної риторики деяких держав і феномен, який виник на її тлі і який є доволі грізним із психологічного та соціального погляду.

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Згідно з останніми оцінками Організації Об'єднаних Націй, до середини 2023 року Індія перехопить у Китаю титул найбільш густонаселеної країни світу. Ви не помилилися — всього за кілька місяців населення Індії досягне неймовірних 1,4286 мільярда людей, тоді як Китай відставатиме з населенням лише 1,4257 мільярда людей, пише IFL Science.

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Людей, які живуть у маленьких і середніх країнах, такі величезні цифри популяції можуть заплутати і налякати, але варто зазначити, що ці прогнози не є абсолютно точними. Перепис населення в Індії проводиться тільки раз на десятиліття, і дані можуть бути нечіткими. Крім того, цифри ООН щодо Китаю навіть не включають Гонконг, Макао і Тайвань — усі вони мають мільйони людей, що живуть у межах їхніх кордонів.

Але навіть з урахуванням усіх цих застережень не можна заперечувати, що це важлива тенденція, за якою варто стежити. Протягом багатьох років населення Китаю повільно скорочувалося, в той час як населення Індії неухильно зростало. А оскільки більше половини з 8 мільярдів людей у світі проживає в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні — і більше третини в Китаї та Індії разом узятих — очевидно, що це історія з глобальними наслідками.

У новій доповіді ООН "8 мільярдів життів, нескінченні можливості" є ще багато чого сказати на цю тему. По-перше, у ній підкреслюється зростаюча глобальна тенденція "демографічної тривоги", оскільки все більше країн турбуються про наслідки занадто великої (або занадто малої) кількості людей. І хоча, безумовно, є причини для занепокоєння з приводу таких проблем, як виснаження ресурсів і перенаселення, воно може призвести до низки потенційних небезпек.

По-перше, це може викликати страх перед іммігрантами і чужинцями, оскільки деякі люди вважають, що населення, яке зростає, забере роботу і ресурси у тих, хто вже там живе. Це може призвести до ксенофобії та дискримінації, що може нашкодити як окремим людям, так і суспільству загалом.

По-друге, це може призвести до політики, що обмежує репродуктивні права та автономію жінок, оскільки деякі люди вважають, що контроль над зростанням населення важливіший за індивідуальні свободи. Це може призвести до примусової стерилізації або інших форм примусу, які порушують права людини і можуть мати довгострокові негативні наслідки для окремих людей і спільнот.

По-третє, це може призвести до почуття безнадії та відчаю, оскільки деякі люди вважають, що перенаселення — це нерозв'язна проблема, яка призведе до неминучої катастрофи. Це може призвести до апатії та бездіяльності і сильно вплинути на сплеск депресій та інших захворювань серед населення, що може перешкодити просуванню до вирішення і посилити проблему.

Важливо підходити до цього питання виважено і збалансовано, з огляду на індивідуальні права і свободи, а також на необхідність сталого використання ресурсів і захисту навколишнього середовища.

Насправді, ООН розглядає зростання чисельності населення планети як ознаку прогресу в багатьох відношеннях. Завдяки досягненням у галузі охорони здоров'я, освіти та розширення прав і можливостей жінок, люди живуть довше і здоровіше, ніж будь-коли раніше. А в країнах, де жінки мають більший контроль над своїм репродуктивним вибором, часто виникає ефект пульсації, який призводить до поліпшення результатів для сімей, спільнот і навіть цілих економік.

Звичайно, ще багато чого треба зробити для того, щоб кожна людина мала доступ до інструментів, необхідних для усвідомленого вибору свого тіла і життя. Але, як випливає з доповіді ООН, є підстави з оптимізмом дивитися в майбутнє — навіть у світі, який неухильно зростає, з населенням у 8 мільярдів людей.

Раніше Фокус писав про цікаву думку вчених. Вони вважають, що населення планети незабаром почне зменшуватися.