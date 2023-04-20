Демографическая клаустрофобия: Новый феномен страха перед иммигрантами

Новый доклад ООН раскрывает нюансы глобальных демографических тенденций, обращая внимания на опасность тревожной риторики некоторых государств и возникшем на ее фоне феномене, достаточно грозного с психологической и социальной точки зрения.

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Согласно последним оценкам Организации Объединенных Наций, к середине 2023 года Индия перехватит у Китая титул самой густонаселенной страны мира. Вы не ослышались – всего через несколько месяцев население Индии достигнет невообразимых 1,4286 миллиарда человек, в то время как Китай будет отставать с населением всего 1,4257 миллиарда человек, пишет IFL Science.

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Людей, живущих в маленьких и средних странах, такие громадные цифры популяции могут запутать и напугать, но стоит отметить, что эти прогнозы не являются абсолютно точными. Перепись населения в Индии проводится только раз в десятилетие, и данные могут быть нечеткими. Кроме того, цифры ООН по Китаю даже не включают Гонконг, Макао и Тайвань – все они имеют миллионы людей, живущих в пределах их границ.

Но даже с учетом всех этих оговорок нельзя отрицать, что это важная тенденция, за которой стоит следить. На протяжении многих лет население Китая медленно сокращалось, в то время как население Индии неуклонно росло. А поскольку более половины из 8 миллиардов человек в мире проживает в Азиатско-Тихоокеанском регионе – и более трети в Китае и Индии вместе взятых – очевидно, что это история с глобальными последствиями.

В новом докладе ООН "8 миллиардов жизней, бесконечные возможности" есть еще много чего сказать на эту тему. Во-первых, в нем подчеркивается растущая глобальная тенденция "демографической тревоги", поскольку все больше стран беспокоятся о последствиях слишком большого (или слишком малого) количества людей. И хотя, безусловно, есть причины для беспокойства по поводу таких проблем, как истощение ресурсов и перенаселение, оно может привести к ряду потенциальных опасностей.

Во-первых, это может вызвать страх перед иммигрантами и чужаками, поскольку некоторые люди считают, что растущее население отнимет работу и ресурсы у тех, кто уже там живет. Это может привести к ксенофобии и дискриминации, что может навредить как отдельным людям, так и обществу в целом.

Во-вторых, это может привести к политике, ограничивающей репродуктивные права и автономию женщин, поскольку некоторые люди считают, что контроль над ростом населения важнее индивидуальных свобод. Это может привести к принудительной стерилизации или другим формам принуждения, которые нарушают права человека и могут иметь долгосрочные негативные последствия для отдельных людей и сообществ.

В-третьих, это может привести к чувству безнадежности и отчаяния, поскольку некоторые люди считают, что перенаселение – это неразрешимая проблема, которая приведет к неизбежной катастрофе. Это может привести к апатии и бездействию и сильно повлиять на всплеск депрессий и других заболеваний среди населения, что может помешать продвижению к решению и усугубить проблему.

Важно подходить к этому вопросу взвешенно и сбалансировано, учитывая индивидуальные права и свободы, а также необходимость устойчивого использования ресурсов и защиты окружающей среды.

На самом деле, ООН рассматривает рост численности населения планеты как признак прогресса во многих отношениях. Благодаря достижениям в области здравоохранения, образования и расширения прав и возможностей женщин, люди живут дольше и здоровее, чем когда-либо прежде. А в странах, где женщины имеют больший контроль над своим репродуктивным выбором, часто возникает эффект пульсации, который приводит к улучшению результатов для семей, сообществ и даже целых экономик.

Конечно, еще многое предстоит сделать для того, чтобы каждый человек имел доступ к инструментам, необходимым для осознанного выбора своего тела и жизни. Но, как следует из доклада ООН, есть основания с оптимизмом смотреть в будущее – даже в неуклонно растущем мире с населением в 8 миллиардов человек.

Ранее Фокус писал об интересном мнении ученых. Они считают, что население планеты, вскоре, начнет уменьшаться.