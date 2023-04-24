Китайська цензура приховує походження Covid-19, – ЗМІ

Вчені з Китаю, за словами журналістів, не передають інформацію щодо зразків, які зібрали на ринку в Ухані у січні 2020 року, а кампанія з цензури орієнтована на міжнародні журнали та наукові бази даних.

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Китайський уряд намагається перешкодити міжнародному розслідуванню та проводить цензурування обговорення пандемії Covid-19. Про це інформує The New York Times.

Відповідна кампанія з цензури орієнтована на міжнародні журнали та наукові бази даних. Такі дії суттєво підривають основи загальних наукових знань. У публікації йдеться пре те, що під певним тиском вченим довелося приховати інформацію. Фахівці нібито вилучили генетичні послідовності із загальнодоступних баз даних, а також провели заміну важливих деталей у матеріалах, представлених у журналах. Всесвітня організація охорони здоров'я у зв'язку з цим повірила заплутаним даним і неточним термінам.

Нещодавно така цензура виявилася надбанням громадськості, коли представники міжнародної групи науковців зафіксувала дані стосовно генетичних послідовностей, які китайські дослідники зібрали на ринку в Ухані у січні 2020 року. Цю інформацію приховували від іноземних експертів протягом трьох років.

Як зазначили журналісти The New York Times, Пекін контролює і формує інформацію як щось зрозуміле. Такі дії спостерігаються особливо у період кризи.

Таємниця походження Covid-19

Роками вчені з Китаю ігнорують прохання оприлюднити інформацію про мазки, взяті з ринку в Ухані. Ця інформація завадила спробам визначити, як почалася пандемія.

Доктор Холмс, біолог університету Сіднея, пояснив, що звертався до китайських дослідників. Він наголошував на важливості таких зразків. Фахівець навіть відправив їм послідовність геному єнотоподібного собаки, сподіваючись, що вони порівняють його зі зразками, що є на ринку. Дослідники не оприлюднили дані до початку цього року. Все це наводить на роздуми, що влада Китаю незацікавлена у поширенні правдивої інформації щодо початку пандемії Covid-19 на території країни, а згодом й у світі.

Нагадаємо, у квітні вчені заявили, що штам Арктурус мутує. Новий підваріант COVID-19 поширюється у США і, за оцінками, може стати наступним домінувальним.