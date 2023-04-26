Не лише жир на боках. Вчені знайшли приховані загрози, які таїть у собі вживання картоплі фрі

Нове дослідження відкриває страхітливий зв'язок улюбленої закуски та депресії.

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Погані новини для любителів фастфуду, у новому дослідженні вчені виявили зв'язок між споживанням картоплі фрі та тривогою чи депресією, пише Futurism.

Загалом вчені проаналізували дані понад 140 тисяч осіб, зібрані за 11 років, які споживали картоплю фрі. Чи це означає, що улюблену закуску варто повністю виключити зі свого раціону? Певно, ні. По-перше, дані попередні, по-друге, взаємозв'язок все ще не зовсім зрозумілий. Однак те, що смажена їжа негативно впливає на організм зовсім не новина.

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Китайські вчені проаналізували дані, надані масштабною базою даних, які містили інформацію про стан здоров'я пів мільйона реципієнтів із Великобританії. Проаналізувавши дані, вчені виявили, що споживання картоплі фрі пов'язане з:

12% збільшенням ризику тривоги;

7% збільшенням ризику депресії.

Вчені вважають, що такий ефект може бути пов'язаний з хімічною речовиною, акриламідом, що утворюється у процесі смаження. Дослідження показують, що рибки даніо, які зазнали впливу цієї речовини, демонстрували те, що може вважатися риб'ячою версією тривоги та депресії:

ховалися у темних кутах;

неохоче досліджували акваріуми;

ізолювалися від спілкування.

Попри те, що результати здаються дуже цікавими, наукова спільнота ставиться до них із часткою скептицизму. По-перше, тому, що рибки даніо дуже відрізняються від людей, по-друге, кореляція не передбачає причинно-наслідкового зв'язку.

За словами фахівця з медицини способу життя Коннектикуту Девіда Каца, результати аналізу людських даних насправді вказують на те, що високе споживання смаженої їжі може призвести до високого рівня тривоги або депресії. Однак досі незрозумілий причинно-наслідковий зв'язок. Наприклад, люди з більшим рівнем тривоги або депресією можуть бути схильні споживати жирнішу їжу.

За словами співавтора дослідження з Чжецзянського університету Юй Чжана, немає потреби повністю припиняти споживати картоплю фрі. Однак, враховуючи всі факти, які вже відомі про емоційне переїдання та інші наслідки для здоров'я людини від вживання смаженої їжі, варто обмежити споживання смаженої картоплі.

Так чи інакше дослідники зазначають, що загальна якість дієти та вибір корисніших продуктів відіграють важливе значення для здоров'я людини, як фізичного, так і психологічного.

Раніше Фокус писав про те, що вчені зрозуміли, як діє на людину нездорова їжа і що з цим робити.