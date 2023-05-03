Еволюції в Індії більше немає: із шкільних підручників частково викинули теорію Дарвіна

Уряд Моді в Індії потрапив "під обстріл" після того, як оголосив про вилучення згадок про Чарльза Дарвіна та його теорію еволюції з деяких шкільних підручників.

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Індуїстський націоналістичний уряд прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді опинився в центрі суперечок після того, як оголосив про вилучення посилань на Чарльза Дарвіна та його теорію еволюції з деяких шкільних підручників. Таке рішення прийняла Національна рада освітніх досліджень і навчання (NCERT), державна організація, відповідальна за відбір підручників і розробку навчальних програм для 256-мільйонного населення Індії, пише Ancient Origins.

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Хоча еволюція все ще викладається, питання про неї вилучені з іспитів у дев'ятому та десятому класах у 2021-22 навчальному році. Однак нещодавнє рішення забрати еволюцію з підручників з природничих наук, які читають учні цих класів, внесло її до списку заборонених тем. Цей крок розкритикували індійські вчені, які вбачають у ньому політизацію науки режимом Моді.

Рішення вилучити еволюцію з підручників із природничих наук пов'язане з індуїстським націоналістичним рухом, який відкидає еволюцію здебільшого з релігійних міркувань. Цей рух пов'язаний з урядом Моді, який зазнає критики за втручання у викладання природничих дисциплін. Наприклад, Крішна Кумар, колишній голова NCERT, розкритикував цей рух, зазначивши, що жоден учень не повинен закінчити 10-й клас, не знаючи, хто такий Дарвін.

Некомерційна організація Breakthrough Science Society також зібрала підписи понад 4 000 вчених і дослідників під відкритим листом, в якому закликала NCERT скасувати своє рішення і повернути еволюцію до переліку дозволених предметів для учнів молодших класів середньої школи. Еволюційний біолог Амітабх Джоші, представник Центру передових наукових досліджень імені Джавахарлала Неру, також назвав вилучення еволюції з природничих підручників "пародією на поняття всебічної середньої освіти".

Попри критику, учні, які оберуть біологію як факультатив в 11-му і 12-му класах, все одно користуватимуться підручниками, в яких обговорюється еволюція. Однак цей крок викликав занепокоєння щодо індоктринації молодих учнів на певну ідеологічну позицію, особливо з огляду на те, що уряд Моді також вніс зміни до інших типів текстів. Наприклад, NCERT видалила з підручників з політології та історії уривки, які викликають незручність в індуїстських націоналістів.

Індуїстські націоналістичні реформатори освіти, які зараз керують NCERT, також націлилися на давню політичну історію країни, зокрема, прагнучи делегітимізувати або ігнорувати досягнення і внесок мусульман. Вони наказали видалити з індійських підручників історії цілі розділи, присвячені Великим Моголам, ісламському народу, лідери якого правили Індійським субконтинентом з 16 по 19 століття.

На піку своєї могутності імперія Великих Моголів простягалася з півдня Індії на землі сучасних Бангладеш та Афганістану. Вилучення цієї важливої частини індійської історії викликало обурення серед науковців та небайдужих громадян, які стверджують, що школярам відмовляють у праві дізнаватися про досягнення цієї імперії.

Усі ці цензурні дії потрапили під різку критику з боку академіків і науковців, які вбачають у них спроби маніпулювати освітою, щоб пристосувати її до певного політичного та ідеологічного порядку денного. Хоча неясно, чи змінить індійський уряд свій курс, очевидно, що для впливу на довгострокові наслідки цих рішень знадобляться постійні прогресивні зусилля.

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