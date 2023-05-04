Народилися 13,5 млрд років тому: знайдені "скам'янілі рештки" перших зірок у Всесвіті

Найперші зірки у Всесвіті з'явилися через 300 тисяч років після Великого вибуху.

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Вчені з Франції та Італії за допомогою наземного телескопа VLT, розташованого в Чилі, виявили найперші зірки у Всесвіті, але якщо бути точнішим те, що від них залишилося. Справа в тому, що перші зірки мали короткий життєвий цикл і вже давним-давно зникли в результаті вибуху наднових. Але ті хімічні елементи, які були присутні в них досі можна виявити в далеких газових хмарах. Тобто по суті вчені знайшли залишки зірок найпершої популяції в космосі і це відкриття допоможе зрозуміти, яким був Всесвіт через кілька сотень тисяч років після Великого вибуху, пише Space.

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Найперші зірки у Всесвіті з'явилися приблизно через 300 тисяч років після народження космосу або 13,5 млрд. років тому. Ці зірки дуже відрізнялися від існуючих зараз. Справа в тому, що в ранньому Всесвіті переважно переважали такі хімічні елементи як водень і гелій і зовсім трохи було важчих елементів, які астрономи називають металами. Тобто перші зірки складалися майже повністю з водню та гелію і мали низьку металічність, тобто містили дуже мало металів.

Найперші зірки у Всесвіті з'явилися приблизно через 300 тисяч років після народження космосу або 13,5 млрд років тому Фото: Live Science

Протягом свого недовгого життя в ядрі цих перших зірок відбувалася термоядерна реакція, внаслідок чого вони перетворювали водень і гелій на більш важкі хімічні елементи. Коли зірки добігли кінця свого життєвого циклу, то вони вибухнули надновими, внаслідок чого космос наповнився новими елементами. Серед них були, наприклад, вуглець, кисень та магній, які можна виявити у верхніх шарах зірок. Усі вироблені першими зірками елементи стали основою появи наступного покоління зірок. Тобто пізніші зірки почали мати більш високу металічність через наявність дедалі більшої кількості металів.

Вчені вважають, що в ядрах найперших зірок також була невелика кількість заліза, але вибухи наднових, якими закінчилося життя цих зірок, були не такими потужними, як зараз. Тому й залізо та інші важкі хімічні елементи не надто далеко відлетіли до космосу.

Проте виявити вуглець, змішаний із залізом, який залишився після вибуху перших зірок, можна в далеких газових хмарах. За словами вчених, це і вдалося їм зробити у трьох розсіяних газових хмарах, де знаходяться залишки зниклих мільярди років тому перших зірок. Астрономи вважають, що за допомогою нового відкриття можна краще зрозуміти природу раннього Всесвіту, а також природу перших вибухів наднових.

Виявити вуглець, змішаний із залізом, який залишився після вибуху перших зірок можна у далеких газових хмарах Фото: space.com

Щоб знайти хімічні сліди перших зірок, вчені провели аналіз світла, що походить від найяскравіших об'єктів у космосі – квазарів. Ці джерела світла виникають у результаті поглинання величезної кількості речовини надмасивними чорними дірами в активних ядрах галактик. Коли це світло проходить через газові хмари, різні хімічні елементи поглинають його з різною довжиною хвилі, і таким чином можна дізнатися з чого складається газова хмара.

Вчені з'ясували, що ці хмари містять дуже мало заліза та багато вуглецю та інших важких елементів, які з'явилися тут у результаті смерті перших зірок. Тепер вчені шукатимуть і інші подібні газові хмари, щоб зрозуміти, наскільки багато їх існує у Всесвіті.

Раніше Фокус писав про те, що астрономи з'ясували, який розмір мали зірки та першого покоління цих об'єктів у космосі. Згідно з новим дослідженням, ці зірки були в тисячі разів більшими за Сонце.

Також Фокус писав про ще одне дослідження, яке припускає, що на початку існування Всесвіту з'явилися дуже маленькі чорні дірки, які вплинули на еволюцію космосу.