Родились 13,5 млрд лет назад: найдены "окаменелости" первых звезд во Вселенной

Самые первые звезды во Вселенной появились через 300 тысяч лет после Большого взрыва.

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Ученые из Франции и Италии с помощью наземного телескопа VLT, расположенного в Чили, обнаружили самые первые звезды во Вселенной, но если быть точнее то, что от них осталось. Дело в том, что самые первые звезды имели короткий жизненный цикл и уже давным-давно исчезли в результате взрыва сверхновых. Но те химические элементы, которые в них присутствовали до сих пор можно обнаружить в далеких газовых облаках. То есть по сути ученые нашли остатки звезд самой первой популяции в космосе и это открытие поможет понять, какой была Вселенная чрез несколько сотен тысяч лет после Большого взрыва, пишет Space.

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Самые первые звезды во Вселенной появились примерно через 300 тысяч лет после рождения космоса или 13,5 млрд лет назад. Эти звезды очень сильно отличались от существующих сейчас. Дело в том, что в ранней Вселенной в основном преобладали такие химические элементы как водород и гелий и совсем немного более тяжелых элементов, которые астрономы называют металлами. То есть первые звезды состояли почти полностью из водорода и гелия и имели низкую металличность, то есть содержали очень мало металлов.

Самые первые звезды во Вселенной появились примерно через 300 тысяч лет после рождения космоса или 13,5 млрд лет назад Фото: Live Science

В течение своей недолгой жизни в ядре этих первых звезд происходила термоядерная реакция в результате чего они превращали водород и гелий в более тяжелые химические элементы. Когда звезды подошли к концу своего жизненного цикла, то они взорвались сверхновыми, в результате чего космос наполнился новыми элементами. Среди них были, например, углерод, кислород и магний, которые можно обнаружить в верхних слоях звезд. Все произведенные первыми звездами элементы стали основой для появления следующего поколения звезд. То есть все более поздние звезды начали иметь более высокую металличность из-за наличия все большего количества металлов.

Ученые считают, что в ядрах самых первых звезд также находилось небольшое количество железа, но взрывы сверхновых, которыми закончилась жизнь этих звезд, были не такими мощными, как сейчас. Поэтому и железо и другие тяжелые химические элементы не слишком далеко улетели в космос.

Тем не менее обнаружить углерод, смешанный с железом, который остался после взрыва первых звезд можно в далеких газовых облаках. По словам ученых, это и удалось им сделать в трех рассеянных газовых облаках, где находятся остатки исчезнувших миллиарды лет назад самых первых звезд. Астрономы считают, что с помощью нового открытия можно лучше понять природу ранней Вселенной, а также природу самых первых взрывов сверхновых.

Обнаружить углерод, смешанный с железом, который остался после взрыва первых звезд можно в далеких газовых облаках Фото: space.com

Чтобы найти химические следы первых звезд, ученые провели анализ света, исходящего от самых ярких объектов в космосе – квазаров. Эти источники света появляются в результате поглощения огромного количества вещества сверхмассивными черными дырами в активных ядрах галактик. Когда этот свет проходит через газовые облака, то разные химические элементы поглощают его с разной длиной волны, и таким образом можно узнать из чего состоит газовое облако.

Ученые выяснили, что эти облака содержат очень мало железа и много углерода и других тяжелых элементов, которые появились здесь в результате смерти самых первых звезд. Теперь ученые будут искать и другие подобные газовые облака, чтобы понять, насколько много их существует во Вселенной.

Ранее Фокус писал о том, что астрономы выяснили, какой размер имели звезды и первого поколения этих объектов в космосе. Согласно новому исследованию, эти звезды были в тысячи раз больше Солнца.

Также Фокус писал о еще одном исследовании, которое предполагает, что в самом начале существования Вселенной появились очень маленькие черные дыры, которые повлияли на эволюцию космоса.