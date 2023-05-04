Сірий кардинал Землі. Названа крихітна рослина, яка відіграє важливу роль у зберіганні вуглецю

У новому дослідженні вчені зосередилися на тому, яку роль мох грає у боротьбі зі змінами клімату, і, схоже, ми сильно недооцінили його внесок.

Related video

Мох є судинною рослиною, яка використовує трубчасті тканини для транспортування води та поживних речовин. Ці рослини не мають для цього окремої системи, а тому поглинають воду безпосередньо у власні клітини за допомогою осмосу, пише Inverse.

Дослідники у цілому розуміють, що судинні рослини відіграють важливу роль у вловлюванні та зберіганні вуглекислого газу та підтримці здоров'я ґрунту. Однак також погоджуються, що нам все ще відомо замало, попри те, що мохи покривають неабияку територію Землі, приблизно порівнянну з площею Канади.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

За словами еколога з Університету Нового Південного Уельсу Девіда Елдріджа, попри те, що мох буквально росте у нас під ногами, його можна зустріти в тріщинах у ґрунті, на тротуарах, стінах, деревах і навіть рослинах, що гниють, ми мало замислюємося над тим, яку роль він грає в екосистемах.

У новому дослідженні Елдрідж із колегами зосередилися на тому, щоб уперше всебічно поглянути на глобальний розподіл та роль моху на Землі. Дослідники зазначають, що їхні результати вказують на те, що нам слід більше уваги приділяти моху. Річ у тому, що він відіграє важливу роль в екосистемах по всьому світу, і, можливо, навіть може відіграти ключову роль у боротьбі зі змінами клімату.

Де росте мох

Вчені вперше в історії склали першу глобальну карту мохів. Для цього вони використовували безліч зразків, зібраних у 123 місцях на всіх континентах світу. Вчені також проаналізували доступну експериментальну літературу про мохи й дійшли висновку, що мох може рости майже в будь-якому куточку світу, від посушливих пустель до бореальних лісів.

Попри те, що мох більше асоціюється з вологими куточками земної кулі, вчені виявили, що найкраще він росте в районах з обмеженою кількістю опадів, наприклад у тундрі або пустинних екосистемах.

Дослідники також виявили, що більшість мохового покриву Землі становлять такі регіони, як:

посушливі райони західної частини США;

екосистеми тундри у Європі;

великі пустелі в Австралії, Азії, Африці та Південній Америці.

Складена вченими карта свідчить про те, що загалом мохи покривають понад 9,4 мільйона квадратних кілометрів усієї планети, площу, яку можна порівняти з Канадою, США чи Китаєм.

Чим корисний мох

Попри свої вкрай маленькі габарити, мох дуже впливає на ґрунтові екосистеми по всьому світу. Вчені виявили, що мохи здатні:

підвищувати секвестрацію вуглецю;

пригнічувати шкідливі патогени рослин у ґрунті;

забезпечують колообіг поживних речовин (фосфор, азот, магній).

Елдрідж також зазначає, що судинні рослини здатні ефективно вловлювати й поглинати вуглець за допомогою фотосинтезу, а також зберігати його у ґрунті, тим самим запобігаючи його викиду в атмосферу Землі. Тепер дослідники вважають, що ґрунт під мохами ізолює на 6,43 гігатонни більше вуглекислого газу, ніж ґрунт без них та інших судинних рослин.

Як використовувати мох у боротьбі зі змінами клімату

Вчені зазначають, що порівняно з будь-якими іншими дослідженнями, присвяченими мохам, це виявилося наймасштабнішим. Вони також зазначають, що отримані ними висновки мають низку своїх обмежень: по-перше, дослідження наглядове, а не контрольовано-експериментальне, по-друге, до кінця незрозумілі причинно-наслідкові зв'язки. Проте, вчені впевнені, що результати їхнього дослідження доводять, що мохи насправді сприяють підтримці критично важливих функцій та послуг, таких як зв'язування вуглецю у ґрунті.

Тепер Елдрідж з колегами вважають, що складена ними карта мохів надалі може стати у нагоді для того, щоб використовувати її у боротьбі з глобальним потеплінням та змінами клімату.

Раніше Фокус писав про те, що вчені попереджають, що майбутнє Сутінкової зони океану висить на волосині.