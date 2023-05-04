Серый кардинал Земли. Названо крохотное растение, которое играет важную роль в хранении углерода

В новом исследовании ученые сосредоточились на том, какую роль мох играет в борьбе с изменениями климата, и, похоже, мы сильно недооценили его вклад.

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Мох является сосудистым растением, которое использует трубчатые ткани для транспортировки воды и питательных веществ. Эти растения не имеют для этих целей отдельной системы, а потому поглощают воду непосредственно в собственные клетки посредством осмоса, пишет Inverse.

Исследователи в целом понимают, что сосудистые растения играют важную роль в улавливании и хранении углекислого газа и поддержания здоровья почвы. Однако также соглашаются, что нам все еще известно слишком мало, несмотря на то, что мхи покрывают немалую территорию Земли, приблизительно сопоставимую с площадью Канады.

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По словам эколога из Университета Нового Южного Уэльса Дэвида Элдриджа, несмотря на то, что мох буквально растет у нас под ногами, его можно встретить в трещинах в почве, на тротуарах, стенах деревьев и даже гниющей растительности, мы мало задумываемся над тем, какую роль он играет в экосистемах.

В новом исследовании Элдридж с коллегами сосредоточились на том, чтобы впервые всесторонне взглянуть на глобальное распределение и роли мха на Земле. Исследователи отмечают, что их результаты указывают на то, что нам следовало бы больше внимания уделять мху. Дело в том, что он играет важную роль в экосистемах по всему миру, и, возможно, даже может сыграть ключевую роль в нашей борьбе с изменениями климата.

Где растет мох

Ученые впервые в истории составили первую глобальную карту мхов. Для этого они использовали множество образцов, собранные в 123 местах на всех континентах мира. Ученые также проанализировали доступную экспериментальную литературу о мхах и пришли к выводу, что мох может расти почти в любом уголке мира, от засушливых пустынь до бореальных лесов.

Несмотря на то, что мох больше ассоциируется с влажными уголками земного шара, ученые обнаружили, что лучше всего он растет в районах с ограниченным количеством осадков, например, в тундре или пустінных экосистемах.

Исследователи также обнаружили, что большую часть мохового покрова Земли составляют такие регионы, как:

засушливые районы западной части США;

экосистемы тундры в Европе;

большие пустыни в Австралии, Азии, Африке и Южной Америке.

Составленная учеными карта свидетельствует о том, что в общей сложности мхи покрывают более 9,4 миллиона квадратных километров всей планеты, площадь, которую можно сравнить с Канадой, США или Китаем.

Чем полезен мох

Несмотря на свои крайне маленькие габариты, мох оказывает довольно большое влияние на почвенные экосистемы по всему миру. Ученые обнаружили, что мхи способны:

повышать секвестрацию углерода;

подавлять вредные патогены растений в почве;

обеспечивают круговорот питательных веществ (фосфор, азот, магний).

Элдридж также отмечает, что сосудистые растения способны эффективно улавливать и поглощать углерод посредством фотосинтеза, а также хранить его в почве, тем самым предотвращая его выброс в атмосферу Земли. Теперь исследователи полагают, что почва под мхами изолирует на 6,43 гигатонн больше углекислого газа, чем почва без них и других сосудистых растений.

Как использовать мох в борьбе с изменениями климата

Ученые отмечают, что в сравнении с любыми другими исследованиями, посвященными мхам, это оказалось самым масштабным. Они также отмечают, что у полученных ими выводов есть ряд своих ограничений: во-первых, исследование наблюдательное, а не контролируемо-экспериментальное, во-вторых, до конца непонятны причинно-следственные связи. Однако, ученые уверены, что результаты их исследования доказывают, что мхи в действительности способствуют поддержанию критически важных функций и услуг, таких как связывание углерода в почве.

Теперь Элдридж с коллегами полагают, что составленная ими карта мхов в дальнейшем может пригодиться для того, чтобы использовать ее в борьбе с глобальным потеплением и изменениями климата.

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