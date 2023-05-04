Астероїд розміром із шість Дартів Вейдерів летить до Землі в День Зоряних війн

Відразу 3 доволі великі астероїди наблизяться до нашої планети 4 травня.

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4 травня у всьому світі шанувальники знаменитої кінофраншизи відзначають як День "Зоряних війн". Це пов'язано з тим, що словосполучення "Нехай з тобою буде Сила" (це один з головних висловів у серії фантастичних блокбастерів) звучить так само, як і словосполучення "Нехай буде з тобою 4 травня". Звичайно ж англійською мовою. Згідно із заявою NASA, увечері 4 травня до Землі наблизяться одразу три доволі великі астероїди, один з яких у 6 разів більше, ніж Дарт Вейдер (головний негативний герой у фільмах "Зоряні війни"), пише Jerusalem Post.

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Згідно з повідомленням NASA, три астероїди підлетять до Землі на дуже близьку відстань увечері 4 травня 2023 року.

Згідно з повідомленням NASA, три астероїди підлетять до Землі на дуже близьку відстань увечері 4 травня 2023 року Фото: The Sun

Перший астероїд

Астероїд під назвою 2023 HF7 був виявлений тільки цього року і є, як і двоє інших, навколоземним космічним каменем. Згідно із заявою NASA, його розмір оцінюється в 12 метрів. Враховуючи той факт, що зріст Дарта Вейдера становить 2 метри, отже цей астероїд у 6 разів більший, ніж відомий антагоніст у кінофраншизі "Зоряні війни". До речі, цей космічний камінь підлетить до Землі найближче зі всієї трійці – на відстань у 637 тисяч км. Тобто це всього в 2 рази далі, ніж Місяць.

Дарт Вейдер Фото: wikipedia

Другий астероїд

Ще один космічний камінь, який йде на зближення з нашою планетою в День "Зоряних війн", називається 2023 HH7 і його також виявили цього року. Його ширина становить приблизно 47 метрів, а це означає, що він у 3,5 рази більший, ніж винищувач X-wing. Це культові космічні кораблі повстанців із фільму "Зоряні війни", за допомогою яких було знищено величезну космічну станцію "Зірка Смерті", що належить Імперії. Цей астероїд підлетить до Землі на відстань 834 тисячі км.

X-Wing Фото: wikipedia

Третій астероїд

Замикає трійцю астероїдів, що летять до Землі, космічний камінь під назвою 2023 HZ4 і як можна здогадатися, вчені виявили його в 2023 році, як і попередні. Його розмір оцінюється в 97 метрів, що еквівалентно розміру гігантського чудовиська Сарлакка, що живе в пісках планети Татуїн. Так, мова знову про "Зоряні війни". До речі, цей астероїд підлетить до Землі на відстань майже 1 млн км.

Сарлакк Фото: wikipedia

Ці астероїди можуть впасти на землю?

За словами вчених з NASA, у цих астероїдів немає жодних шансів затьмарити вечір 4 травня для землян, а тим паче для шанувальників фантастичної кінофраншизи. Тобто всі три астероїди пролетять повз Землю. Звичайно, якщо в їхню траєкторію польоту не втрутиться Сила. Але це малоймовірно, адже вона існує лише у фільмах із серії "Зоряні війни".

Раніше Фокус писав про незвичайний астероїд Фаетон, який спантеличував вчені 14 років. Але вони нарешті розгадали одну з його головних таємниць.

Також Фокус писав про те, що в кінці квітня до Землі наблизилися також 3 астероїди, але вони мали дуже великий розмір. Вони не завдали жодної шкоди планеті і полетіли далі кружляти навколо Сонця.