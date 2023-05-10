М'ясо чи рослини: вчені розповіли, що насправді потрібно чоловікам-спортсменам

У новому дослідженні розглянули користь рослинної та змішаної дієти для чоловіків, які займаються спортом.

Related video

Питання про користь та шкоду рослинної та змішаної дієти все частіше виникає у суспільстві. Цього разу вчені зосередилися на вивченні поглядів спортсменів-чоловіків на раціон із вмістом тваринного білка та дієту, яка виключає м'ясо, пише News Medical.

Під час дослідження вчені опитали 13 професійних та напівпрофесійних спортсменів: 7 з них брали участь у національних змаганнях, а 6 – у міжнародних. Також відомо, що троє з них вже завершили свою професійну кар'єру і тепер тренуються як спортсмени-аматори.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Вчені зазначають, що до дослідження були включені реципієнти різних європейських національностей із різних країн, але більшість із них були голландцями та фінами. Під час дослідження вчені провели низку інтерв'ю, які були спрямовані на збір інформації про поточний раціон та харчові звички. Наприклад, учасників запитували про:

причини вибору дієти;

харчових переконаннях;

знання та джерела інформації про дієти;

історії їхньої дієти;

погляди на інші дієти;

роль харчових звичок у спорті.

Отримані дані свідчать про важливість конкретних продуктів та поживних речовин. Спортсмени-рецпієнти також зазначили, що вважають інформацію про харчування ясною та відповідною до їхніх потреб. Вони також розповіли про переваги рослинної та тваринної дієти та розповіли про їх вплив на працездатність, фізичну силу, відновлення та загальний стан здоров'я.

Цікавим виявилося те, що це спортсмени віддавали перевагу білку перед будь-якими іншими мікроелементами, наприклад, клітковиною. Більшість тих, хто дотримувався змішаної дієти, вважали м'ясо найважливішим джерелом поживних речовин, необхідних для досягнення спортивних результатів.

Зазначимо, що зв'язок між білком і продуктами тваринного походження є загальновизнаним, оскільки м'ясо зазвичай розглядається як основне джерело білка в типових дієтах. Проте вчені також виявили, що ті, хто дотримувався змішаної дієти, віддавали перевагу продуктам тваринного походження як необхідним для досягнення спортивних результатів. Однак вони також визнавали, що окрім м'яса існують інші джерела білка.

Вчені також виявили, що рослинні дієти сприймалися м'ясоїдами як вкрай обмежувальні та такими, що суперечили прагненню позитивних відносин з їжею.

Також спортсмени заявили, що приготування рослинної їжі є надзвичайно трудомістким процесом. Дослідження показало, що смакові уподобання спортсменів тісно пов'язані з фактором зручності в їхньому повсякденному житті. Простіше кажучи, м'ясні страви виявилися більш зручними та ароматними порівняно з рослинною їжею.

Раніше Фокус писав про те, що вчені визначилися, що корисніше для здоров'я – веганство чи м'ясоїдність.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має лише інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.