Марсохід Perseverance вперше виявив сліди потужних потоків води на Марсі (фото)

Вчені вважають, що річки на Марсі в минулому були зовсім не спокійними потоками води.

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Завдяки дослідженням марсохода Curiosity, який вивчає поверхню Марса в кратері Гейла, вчені дізналися, що на Червоній планеті мільярди років тому були озера, моря та струмки. Тобто це були відносно спокійні водоймища та потоки води. Але марсохід Perseverance, який вивчає кратер Езеро, виявив русло стародавньої річки, яке виглядає зовсім інакше, пише Space.

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За словами вчених з NASA, марсохід Perseverance виявив на місці давно висохлої річки велике каміння, яке не міг перемістити звичайний, спокійний потік води. Вчені вважають, що тут текла дуже швидка та бурхлива річка, де текла вода з такою силою, що могла переміщати навіть дуже великі кам'яні структури. Потужні потоки води могли переміщувати велику кількість такого матеріалу.

Вчені назвали місце, де марсохід виявив сліди бурхливої марсіанської річки Skrinkle Haven. За словами дослідників, тут залишилися ділянки шаруватої гірської породи, і вони, швидше за все, з'явилися в результаті потужного потоку води.

Марсохід Perseverance знайшов на місці давно висохлої річки велике каміння, яке не могло перемістити звичайний, спокійний потік води Фото: NASA

Але якою саме була ця річка, поки що залишається загадкою. Вчені вважають, що це могла бути звивиста річка, береги якої згодом змістилися, або більш пряма річка, береги якої згодом піднялися. Вчені вважають, що виявлені великі камені на місці давньої річки колись були набагато більшими, але їх розмір зменшило постійне вивітрювання гірської породи. У заяві NASA сказано, що, швидше за все, вітер зрізав вершини цих порід за мільйони років. У будь-якому випадку це унікальні відкладення, що вказують на наявність бурхливого потоку води на Марсі.

На відстані 450 метрів від ділянки Skrinkle Haven розташована височина під назвою Pinestand. Тут марсохід виявив шари осадових порід, висота яких сягає 20 метрів. Це ще один доказ того, що в даному регіоні Марса існувала дуже бурхлива річка. Справа в тому, що такі особливості рельєфу міг створити лише дуже швидкий потік води. За словами вчених, вони вперше виявили ознаки існування глибокого бурхливого річкового потоку на Марсі.

На відстані 450 метрів від ділянки Skrinkle Haven розташована височина під назвою Pinestand. Тут марсохід виявив шари осадових порід, висота яких сягає 20 метрів. Фото: NASA

Нагадуємо, що марсохід Perseverance вже більше 2 років досліджує кратер Езеро, діаметром 45 км. Вчені вважають, що колись тут була рідка вода на поверхні, а отже, могло існувати і мікробне життя.

Фото кратера Езеро на Марсі, зібрані NASA окремий відеоролик

Фокус вже писав, що марсохід Curiosity виявив новий дивний об'єкт на Марсі. Складно уявити, що на Марсі хтось залишив книгу в розкритому вигляді. Але саме таке враження створюється, якщо уважно подивитися на нове зображення надіслане марсоходом NASA.

Також Фокус писав про те, що NASA різко змінило завдання космічного апарату Нові горизонти, який зараз знаходиться на краю Сонячної системи.