Відкрита книга. Марсохід NASA знайшов новий дивний об'єкт на Марсі (фото)

Марсохід Curiosity знову надіслав унікальну фотографію незвичайного об'єкту.

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Складно уявити, що на Марсі хтось (може представники позаземного розуму) залишив книгу в розкритому вигляді. Але саме таке враження створюється, якщо уважно подивитися на нове зображення, надіслане марсоходом NASA, пише Space.

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Марсохід Curiosity виявив на 3800 марсіанський день свого перебування на Червоній планеті "книгу в твердій палітурці". Насправді це звичайний марсіанський камінь, що складається з твердої породи, дуже схожий на розкриту книгу.

Вчені з NASA вважають, що неодноразові знахідки дивного каміння на Марсі, що мають незвичайну форму, пов'язані з впливом на них води мільярди років тому. Тоді Марс, як вважають науковці, мав більш вологий клімат і був покритий озерами, річками і, можливо, навіть морями з рідкої води. Потім клімат на планеті різко змінився і зараз це далеко не найгостинніший світ з низькою температурою і пустельним ландшафтом, де дмуть сильні вітри, що переносять місцевий пил.

Згідно з заявою NASA, нинішню форму марсіанського каменю, що складається з твердих порід, колись було отримано потоками води. Але початкові м'якіші породи протягом мільйонів років вивітрилися під впливом сильних вітрів, що додало каменю схожості зі звичайною людською книгою.

Марсохід Curiosity виявив на 3800 марсіанський день свого перебування на Червоній планеті "книгу в твердій палітурці". Насправді це звичайний марсіанський камінь, що складається з твердої породи, дуже схожий на розкриту книгу Фото: NASA

Наразі вчені вважають, що перші книги, у нинішньому їхньому розумінні, з'явилися на Землі у вигляді пергаментних сувоїв, створених давніми цивілізаціями в районі Середземного моря. Точно визначити час їхньої появи складно, але вчені припускають, що такі книги з'явилися за часів Стародавнього Риму та Стародавньої Греції понад 2300 років тому. З іншого боку, такі книги могли з'явитися вперше у Месопотамії (регіон Перської затоки) у різних місцевих давніх цивілізаціях.

Що ж до писемності, то вчені зараз вважають, що вона вперше виникла у стародавньому Шумері (неподалік регіону Перської затоки) приблизно 5400 років тому. Але нещодавно вчені припустили, що першою формою писемності на Землі могли бути наскельні записи, залишені 20 тисяч років тому. Хоча це спірне твердження ще не знайшло повної підтримки наукової спільноти.

Марсохід Curiosity у серпні цього року відзначить 11-у річницю свого дослідження Марса Фото: NASA

Повертаючись із Землі на Марс, варто нагадати, що марсохід Curiosity у серпні цього року відзначить 11-ту річницю свого дослідження Марса. Завдяки його даним вчені підтвердили теорію про те, що на Марсі колись була рідка вода на поверхні, а також марсохід знайшов потенційні докази існування тут стародавнього мікробного життя. Хоча ці дані ще треба підтвердити.

Можливість виявити марсіанське життя у місцевих гірських породах у вчених буде після того, як на початку наступного десятиліття на Землю прибудуть зразки, зібрані іншим марсоходом – Perseverance.

NASA планує після того, як знову відправить астронавтів на Місяць в 2025 році, вже в наступному десятилітті відправити їх і на Марс. Це буде набагато триваліша та складніша місія, а тому вчені вже зараз займаються дослідженнями, які допоможуть її здійснити максимально ефективно. Як уже писав Фокус, нещодавня наукова робота передбачає, що на Червону планету спочатку мають летіти лише жінки.

Що стосується марсоходу Curiosity, то як уже писав Фокус, нещодавно вчені зробили все можливе для того, щоб покращити ефективність його роботи і він зможе продовжувати свою дослідницьку місію ще кілька років.

Також Фокус писав про ще одне дуже незвичайне марсіанське каміння, яке виявив марсохід Curiosity.