Несподіваний вплив: деякі вітаміни та мінерали можуть провокувати випадіння волосся

Надмірне споживання не означає більшої переваги. Навпаки, надмірне вживання занадто великої кількості вітамінів та мінералів може призвести до небажаних наслідків, включаючи випадіння волосся.

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Багато людей приймають біодобавки без попередньої консультації з лікарем. Попри популярність цієї практики, вона може негативно позначитися на здоров'ї та призвести до небажаних наслідків. Щоб уникнути проблем, необхідно завжди проконсультуватися з лікарем і дізнатися про можливі ризики та побічні ефекти, пов'язані із застосуванням тих чи інших біодобавок. Про це повідомляє She Finds.

Для того, щоб уникнути небажаних наслідків, пов'язаних із випадінням волосся, необхідно приймати деякі види біодобавок з обережністю. Особливо це стосується груп вітамінів та мікроелементів, що перевищують рекомендовані дози.

Важливо розуміти, що надмірне споживання не означає більшої переваги. Навпаки, надмірне вживання занадто великої кількості вітамінів та мінералів може призвести до небажаних наслідків, включаючи випадіння волосся.

Існують три вітаміни та мінерали, пов'язані з випадінням волосся. Вони включають: вітамін А, вітамін Е і селен. Необхідно пам'ятати про рекомендовані дози цих речовин, щоб уникнути їх надлишку в організмі та потенційного випадіння волосся.

Вітамін А корисний для зору, імунної системи, краси шкіри, але його надлишок може призвести до переходу волосяних фолікулів у фазу спокою. Як наслідок, волосся може не лише перестати рости, а й почати випадати.

Надлишок вітаміну А може нашкодити, приймаючи його у вигляді таблеток та добавок. У той же час, надмірне споживання вітаміну А з харчових джерел, таких як морква, шпинат не проблема.

Рекомендована денна норма вітаміну А становить близько 900 мкг для чоловіків та 700 мкг для жінок.

Насправді селен дуже корисний мінерал, попри це, він може призвести до випадіння волосся. Селен підтримує функцію щитовидної залози, здоров'я імунної системи, але його надлишок, на жаль, може значно пошкодити вашу зачіску. Знову ж таки через пошкодження волосяних фолікулів та зниження експресії генів росту волосся.

Якщо вживати занадто багато селену, це може призвести до ламкості волосся і нігтів. Якщо не звернути увагу на ці симптоми і продовжувати споживати надлишок селену, то волосся може почати випадати.

Рекомендована спеціалістами норма селену становить 55 мкг на день для дорослих.

Поряд із біотином вітамін Е часто можна побачити серед засобів, що рекомендують для здоров'я волосся. Але надмірне споживання вітаміну Е теж спричиняє випадіння волосся. Хоча цей антиоксидант допомагає захистити від пошкодження вільними радикалами, його надмірна кількість заважає росту волосся.

Рекомендована для дорослих добова доза вітаміну Е становить 15 мг.

Нагадаємо, що вчені досліджували ефективність полівітамінів від серцевих захворювань. Вітамінні та мінеральні добавки мали незначну користь або зовсім не впливали на запобігання раку, серцево-судинним захворюванням та смерті.

Крім того, вчені розповіли, що таке вітаміни і в чому їхня користь.

Важливо! Ця стаття заснована на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.