Кільця Сатурна виявилися набагато молодшими за саму планету: скільки їм насправді років

Вчені вважають, що кільця газового гіганта в 10 разів молодші за сам Сатурн.

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Кільця Сатурна стали настільки невід'ємним явищем під час зображення планети, що важко навіть уявити цей газовий гігант без них. Але тепер вчені вважають, що насправді ці кільця утворилися не одночасно з самою планетою і не такі стародавні, як Сатурн, пише IFLScience.

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Наразі вчені припускають, що всі планети Сонячної системи утворилися приблизно 4,5 млрд років тому з протопланетного диска з газу та пилу, що оточував Сонце. Серед них, звичайно ж, був і Сатурн. Але нове дослідження, опубліковане у виданні Science Advances, показує, що відомі кільця газового гіганта не такі давні, як сама планета, і з'явилися лише 400 млн років тому.

За допомогою архівних даних космічного апарату "Кассіні" вчені змогли визначити точніший вік кілець Сатурна за кількістю пилу, який у них накопичився. Космічний пил поширений по всій Сонячній системі, і він може покривати собою планети, їх супутники та астероїди. Також цей пил покриває крижані частинки, з яких складаються кільця Сатурна.

За словами вчених, ці кільця майже повністю складаються з чистого водяного льоду, а це означає, що вони надто чисті, щоб вважатися давніми. Тобто пил їх покривав лише протягом останніх чотирьох сотень мільйонів років, а не протягом чотирьох мільярдів років.

Відомі кільця газового гіганта не такі давні, як сама планета, і з'явилися лише 400 млн років тому. Фото: NASA

За оцінками вчених, щороку в кільцях Сатурна має накопичуватись приблизно 1 грам космічного пилу на 0,09 квадратних метра. Найяскравіші кільця газового гіганта за площею еквівалентні площі майже 30 Земель, тобто вони займають від 70 до 140 тисяч кілометрів простору. Таким чином щороку на кільцях осідає приблизно 166 млрд тонн пилу. Але навіть ця величезна кількість не зрівняється з масою самих кілець.

За словами вчених, тепер зрозуміло, скільки приблизно років кільцям Сатурна, але досі не ясно, яким чином утворилися ці структури 400 млн років тому навколо газового гіганта. Деякі астрономи припускають, що вони з'явилися внаслідок розпаду частини величезного супутника планети.

Фокус вже писав про те, що астрономи виявили кілька десятків нових супутників у Сатурна, найменші, з яких мають діаметр всього 2,5 км. Тепер Сатурн виявився єдиною відомою планетою, яка має понад 100 супутників. Хоча лідерство в цьому плані лише кілька місяців утримував Юпітер, завдяки виявленим новим супутникам і цього газового гіганта.

Також Фокус вже писав про те, що астрономи виявили в кільцях Сатурна загадкове явище, яке вони поки що не можуть пояснити.

Нагадуємо, що вчені дійшли висновку, що кільця Сатурна не є вічні і зникнуть раніше, ніж може зникнути сама планета. Як уже писав Фокус, найвнутрішні кільця газового гіганта вже зникають і вчені приблизно знають, коли їх не стане зовсім.