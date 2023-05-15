Втираємо небезпечні хімікати в обличчя. Вчені розповіли, чим може бути небезпечна косметика

Експерт із токсикології провела низку тестів, після чого змінила косметику — результати виявилися вкрай бентежними.

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Європейські дані свідчать, що існує близько 170 інгредієнтів PFAS ("вічних хімікатів"), які використовуються у виробництві косметики та засобів особистої гігієни. Ба більше, деякі дослідження свідчать про те, що щорічно в стічні води потрапляє понад 80 000 кг вічних хімікатів, які забруднюють довкілля, пише Science Alert.

У новому дослідженні доцента кафедри хімії довкілля та токсикології Карлтонського університету Емі Ренд досліджувала косметичні засоби. Вона розповідає, що з початком пандемії коронавірусу та ізоляції почала більше часу приділяти своєму зовнішньому вигляду, а тому набула нового ритуалу. Щоранку та вечір вона наносила на своє обличчя тонер, сироватку та крем, а потім вирішила перевірити ці засоби та результати виявилися дуже обтяжливими.

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Пер- та поліфторалкільні речовини, також відомі як PFAS чи вічні хімікати, використовуються як інгредієнти, які роблять продукти водонепроникними, довговічними та допомагають їм плавно розподілятися по шкірі. Однак вони також є стійкими забруднювачами навколишнього середовища. Більш ранні дослідження вже показали, що їх виявили у стічних водах, на суші, у продуктах, у тілах тварин і навіть людей.

Вчені зазначають, що їхня стабільність робить їх комерційно корисними, проте також і небезпечними — адже не існує механізму їхньої деградації у навколишньому середовищі, а тому вони просто накопичуються, і вже виявлені навіть у найвіддаленіших куточках світу. Раніше дослідники виявили, що вічні хімікати накопичуються і в організмі людини: вчені вивчили тисячі зразків крові, і в кожному з них було виявлено кілька видів PFAS.

PFAS у продуктах особистої гігієни

У новому дослідженні вчені перевірили косметику та засоби особистої гігієни, куплені в Канаді, у тому числі:

бронзери;

засоби, що маскують;

основи;

креми для гоління;

креми для захисту від сонця;

засоби для зволоження.

Вчені використали прилади мас-спектрометрії для ідентифікації окремих видів вічних хімікатів. Результати дослідження свідчать, що високі рівні PFAS показали продукти, що містять такі інгредієнти:

перфторалкилетилфосфати C6-16;

перфтороктілтриетоксисилан;

перфторбутілові ефіри.

Тепер дослідники пропонують заборонити використання PFAS у косметиці та засобах особистої гігієни. Крім того, вчені вважають, що можна також використовувати "білі списки", в яких споживачі могли б бачити перелік виробників, які не використовують шкідливі вічні хімікати.

Раніше Фокус писав про джерела хімікатів в очах: вчені попередили про небезпеку контактних лінз.

Важливо! Ця стаття заснована на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.