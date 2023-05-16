Пекло на Землі. Що тисячі років живить пагорби Канади, які димлять, і чому вони здатні миттєво вбити

Можна подумати, що це продукт вулканічної активності або геотермальних джерел, але насправді це не так.

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На східному узбережжі мису Батерст у північно-західних територіях Канади, недалеко від Північного Льодовитого океану, розташоване по-справжньому дивовижне та вельми жахливе місце — пагорби Канади, що димлять, пише IFLScience.

Може здатися, що вони є продуктом вулканічної активності чи дивними геотермальними джерелами, захованими глибоко під поверхнею Землі, але це не зовсім так. Дослідники відзначають, що ландшафт, який тліє та нагадує пекло на Землі, насправді є результатом хімічної реакції, що триває тисячі років.

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Дим утворюється в результаті самозаймання кам'янистого пального сланцю, розташованого в кам'янистих шарах скелі. Частини скелі постійно руйнуються, димляться й утворюють дим унаслідок взаємодії сірчистих мінералів, бурого вугілля та повітря. У результаті цієї реакції повітря навколо пагорбів Канади, що димлять, наповнюється діоксидом сірки, що буквально робить повітря навколо токсичним і надзвичайно непридатним для дихання.

Крімтого, це місце також усіяне рубіново-червоними калюжами води, яка є жахливо кислою та багатою на сірку. І це ще не все. Начебто намагаючись зробити це місце ще пекельнішим, тут завжди стоїть запах тухлих яєць через високий рівень сірки.

За словами наукового співробітника Геологічної служби Канади, який вивчає геохімію осадових порід, Стіва Грасбі, це місце насправді схоже на "пекло на Землі". Земля тут надзвичайно гаряча й темна, звідусіль валить дим, а пари видають дивні звуки. І на додачу до всього ви відчуваєте задушливий запах сірководню.

Хімічна реакція змушує пагорби димитися вже тисячі років Фото: Flickr

За словами Грасбі, щоб дослідити це місце, дослідникам знадобилося все їхнє захисне спорядження, адже в іншому випадку вони просто обпекли б собі очі та горло. Якщо наблизитися до пагорбів Канади, що димлять, без спеціального спорядження, найімовірніше, ви просто миттєво помрете.

Довгий час дослідники намагаються зрозуміти, як довго ці канадські пагорби димлять. Однак дослідники вважають, що ця хімічна реакція почалася, ймовірно, між 7000 і 10 000 років тому, коли льодовики в цьому районі відступили й оголили скелю.

Зазначимо, що ці скелі фігурували в культурі стародавніх корінних народів давно, проте вперше були описані лише 1826 року під час подорожі британського дослідника Джона Франкліна.

Раніше Фокус писав про ще один дивний регіон: у деяких частинах Канади ми завжди важитимемо трохи менше.