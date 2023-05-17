Лихоманка білої лінії. Вчені розповіли, як встояти перед "дорожнім гіпнозом" за кермом

Монотонність і знайомство з дорогою можуть призвести до гіпнозу, що впливає на свідомість водія та може призвести до небезпечних ситуацій. Однак існує кілька лайфхаків, як з цим боротися.

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Гіпноз на дорозі, відомий як "лихоманка білої лінії", — це стан, подібний до трансу, який може виникнути під час водіння. Під час цього стану ваш розум блукає, і ви можете несвідомо проїжджати відрізки шляху, не помічаючи цього. Ви можете виїхати за центральну лінію або з'їхати з узбіччя, пише IFLScience.

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Переживання стану затуманеного погляду під час керування двотонним транспортним засобом далеке від ідеалу. Однак, чи призводить гіпноз на дорозі до більшої кількості аварій? Згідно з деякими поглядами, можливо, ні.

Гіпнотерапевт Стюарт Робертсон припустив, що гіпноз на дорозі не впливає на швидкість реакції водія. Хоча цей погляд поділяють деякі, є й затяті опоненти. В судових справах, пов'язаних з дорожньо-транспортними пригодами, згадується "несвідоме водіння", хоча визначення подій, що призвели до аварії, може бути складним завданням.

Попри наявні дебати, загальновизнано, що ідеальним сценарієм є постійне збереження повної і свідомої уваги під час керування автомобілем.

Монотонність вважається основним каталізатором дорожнього гіпнозу. Поїздки на великі відстані по прямій дорозі, де компаньйонами виступають лише дерева, можуть легко призвести до відключення уваги. Водіння вночі, коли ритмічно миготять вуличні ліхтарі, і проїзд довгими тунелями також можуть підвищити ризик.

Ба більше, їзда знайомим маршрутом може підвищити ймовірність дорожнього гіпнозу. Дослідження 2004 року підтвердило, що пильність знижується, коли навколишнє середовище залишається незмінним. У таких випадках мозок менше покладається на візуальний вхід і більше на внутрішні прогнози навколишнього середовища (позаретинальний зворотний зв'язок).

Хоча гіпноз на дорозі відрізняється від справжньої втоми, недосипання перед водінням лише погіршує ситуацію.

Якщо ви помітили ознаки дорожнього гіпнозу, найкращим варіантом дій буде зробити перерву. Це означає фізично вийти з автомобіля і зробити кілька рухів. Споживання кофеїновмісного напою або перекусу також може допомогти відродити пильність.

Під час руху існують й інші стратегії боротьби з монотонністю. Якщо у вас є пасажир, це слушна нагода для глибокої та змістовної розмови або, можливо, музичного виступу. Якщо співати в порожній машині — не ваш стиль, альтернативою може стати безпечний телефонний дзвінок по гучному зв'язку.

Прості дії, такі як збільшення гучності музики або відкриття вікна для свіжого повітря, можуть бути корисними. Враховуючи кожен раз більше автоматизацію сучасних автомобілів, подумайте про відключення таких функцій, як круїз-контроль, що змусить вас бути уважнішими за кермом.

Під час регулярних тривалих поїздок варто урізноманітнити свій маршрут, щоб освіжити враження від подорожі. Планування має вирішальне значення, тому переконайтеся, що ви достатньо виспалися напередодні ввечері, і включіть зупинки для відпочинку у свій маршрут. Ці заходи допоможуть вам прибути до місця призначення з ясним розумом і, що найважливіше, цілими й неушкодженими.

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