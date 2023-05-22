Чи знищать астероїди Землю в найближчі 1000 років: астрономи відповіли

Особливу небезпеку становлять для нашої планети астероїди шириною в 1 км, але дрібніші камені також можуть завдати значної шкоди.

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Астрономи з'ясували, що як мінімум 28 астероїдів шириною в 1 км і більше в найближчі 1000 років можуть підлетіти на дуже близьку відстань до Землі, тобто набагато ближче, ніж Місяць. Але чи впадуть вони на Землю, спричинивши катастрофу глобального масштабу, що призведе до зникнення цивілізації? Відповідь на це питання знаходиться у дослідженні, опублікованому американськими вченими у виданні The Astronomical Journal, пише ScienceAlert.

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Протягом мільярдів років на Землю падали астероїди різних розмірів, і вони ще це робитимуть у майбутньому. Поки що люди не стали свідками падіння величезного астероїда, який міг би знищити сотні мільйонів людей, а може взагалі спричинити знищення нашої цивілізації. Але така ймовірність існує і небезпека походить від космічних каменів, що мають розмір 1 км і більше.

За словами вчених, астероїд, що знищив динозаврів, завширшки був приблизно 10 км і його падіння призвело до зміни клімату і зникнення величезної кількості живих видів на планеті. Але падіння навіть астероїда шириною в 1 км або трохи більше може також знищити сотні мільйонів людей, викликати глобальні руйнування і зміни клімату.

Падіння астероїда шириною в 1 км або трохи більше, може також знищити сотні мільйонів людей, викликати глобальні руйнування та зміни клімату Фото: Live Science

Нині вченим відомо про те, що поряд із Землею літає понад 960 астероїдів такого великого розміру, але це лише 95% з усіх подібних космічних каменів. Пошук решти 5% триває. У той же час небезпечними астероїдами також вважаються ті, що мають ширину 140 метрів і більше, адже їх падіння може знищити великий мегаполіс. Поки що вчені вважають, що вони виявили лише 40% усіх подібних космічних каменів. Астрономи припускають, що великі астероїди можуть падати на Землю кожні 700 тисяч років, але деякі вчені вважають, що такі події відбуваються частіше.

Автори нового дослідження вирішили з'ясувати, якою є ймовірність того, що астероїди шириною в 1 км і більше вріжуться в Землю в найближчі 1000 років. Для цього вони створили моделювання траєкторій польоту дуже небезпечних космічних каменів. З усіх відомих великих небезпечних астероїдів астрономи виділили 28 об'єктів, які мають шанси врізатися в Землю в майбутньому. Ці камені, як показало моделювання, підлетять найближче до нашої планети і будуть ближче, ніж Місяць.

Але повний аналіз показав, що у найближчі 1000 років жоден великий астероїд не впаде Землю. Хоча вчені вважають, що гравітаційний вплив Сонця, інших планет і непередбачувані умови космосу можуть внести корективи в траєкторію руху великого астероїда. Хоча внаслідок таких подій шанс зіткнення із Землею величезного каменю і існує, він дуже маленький, кажуть астрономи.

Повний аналіз показав, що протягом найближчих 1000 років жоден великий астероїд не впаде на Землю Фото: The Sun

Найнебезпечнішим з усієї вибірки виявився астероїд під назвою (7482) 1994 PC1, шириною в 1,3 км. Цей космічний камінь протягом тисячі років постійно пролітатиме мимо Землі на близькій відстані. Як показало дослідження, шанс того, що він впаде на нашу планету, протягом цього часу оцінюється в 0,00151%. І це в 10 разів більше, ніж шанс, що в Землю вріжуться інші небезпечні великі камені.

Але є ще один астероїд, що має позначення 143651, рух якого дуже складно передбачити. Тобто астрономи поки не знають, чи має він хоч якийсь шанс впасти на Землю чи взагалі його шанси дорівнюють нулю.

Вчені резюмують, що незважаючи на втішні прогнози щодо ймовірного зіткнення величезного астероїда з Землею в найближчі 1000 років, слідкувати за цими каменями потрібно постійно. Як уже було сказано вище, космос є непередбачуваним середовищем і тут може статися будь-що. У тому числі те, що якийсь небезпечний (але за прогнозом, не дуже небезпечний) астероїд "вирішить", що людям настав час повторити долю динозаврів.

Як уже писав Фокус, кілька днів тому повз Землю успішно пролетів астероїд шириною 110 метрів, який також вважають небезпечним для нашої планети.