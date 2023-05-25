Підкорюючи активні вулкани: як корінні гавайці каталися на лавових санчатах

Том "Похаку" Стоун присвятив своє життя відновленню стародавнього мистецтва катання на лавових санях хе'е холуа — захопливої гавайської розваги, що має глибоке культурне значення.

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Катання на лавових санчатах "хе'е холуа", як у минулому, так і в сьогоденні, є захопливим звичаєм на стародавніх Гавайських островах. Однак це не просто екстремальний вид спорту, яким захоплюються лише корінні жителі островів. Натомість he'e holua представляє важливу грань гавайської культури, де вершники беруть участь у спуску гірськими схилами, покритими лавою, як акт ритуальної самопожертви, присвячений Пеле, шанованій богині вулкана на Гаваях, пише Ancient Origins.

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Том "Похаку" Стоун — це людина, яка займається відродженням, реконструкцією та популяризацією майже забутого мистецтва катання на лавових санчатах he'e holua або гірського серфінгу. Важливо відрізняти цю давню традицію від сучасних адреналінових розваг на кшталт лавбордингу чи вулканічного серфінгу. Для виконання своєї місії Стоун покладався на місцеві усні традиції, археологічні знахідки та рідкісні архівні записи. Протягом кількох десятиліть він невтомно працював над відтворенням автентичних саней папа-холуа та порятунком слідів кахуа-холуа з лап забуття.

Це неабиякий подвиг, адже колись наявні санні доріжки, складені з лавових плит, валунів та каміння, вкритих місцевою травою, постраждали від наслідків колонізації, яка спіткала Гаваї наприкінці 18-го століття. Згодом викорінення місцевої історії на островах сприяло їхньому занепаду.

Нині залишки стежок кауа-холуа знаходяться на землях, що перебувають у приватній власності або під контролем уряду, під наглядом осіб, які мають обмежене уявлення про їхнє історичне значення, що призводить до обмеженого доступу для корінних громад. Однак кауа-холуа, також відома як гірка Канеака, розташована на острові Гаваї, є винятком. Колись вважалося, що вона простягається на дивовижну відстань 1,6 кілометра.

Том "Похаку" Стоун — це людина, яка займається відродженням, реконструкцією та популяризацією майже забутого мистецтва катання на лавових санчатах he'e holua або гірського серфінгу Фото: Courtesy of Tom “Pohaku” Stone

Кахуа-холуа — дивовижний витвір інженерної думки, що нагадує доріжку з лавового гравію, яка бере свій початок від вулкана Хуалалаї і закінчується на березі моря. Реконструюючи ділянку цієї лавової доріжки, Стоун теоретично припустив, що для спорудження такої великої гірки знадобилися б злагоджені зусилля приблизно 2 500 осіб, які працювали протягом майже шести років.

По суті, he'e holua — це катання на ретельно виготовлених санях, які називаються papa holua. Ці сани мають приблизно 12 футів у довжину і вузькі рами, оснащені подвійними полозами, виготовленими з дерева. Стоун твердо стверджує, що катання на холуа невіддільне від його давнього історичного контексту:

"Термін "холуа" означає "бути вдвох". Отже, від самого початку створення артефакту він втілює в собі дуальність… Навіть традиційний спосіб закріплення батогів дотримується кількості, кратної двійці. Якщо неправильно закріпити ремінці, сани стають жорсткими, що нагадує негнучкість, яка панує в сучасному суспільстві.

І навпаки, при правильному кріпленні сани демонструють гнучкість, вправно маневруючи кожною хвилястістю, що зустрічається, не піддаючись пошкодженням. В основі кожного з цих аспектів лежить глибокий символізм. Отже, холуа набуває глибокого значення, пропонуючи безцінне вчення про важливість дотримання звичаїв предків".

Стоун стверджує, що ритуальна практика he'e holua виникла через необхідність транспортування колод з гір до моря. Згідно з давніми гавайськими віруваннями, Пеле, богиня вулканів, та її сестра Намакаокахаї, богиня моря, вступають у вічну боротьбу, оскільки Пеле намагається розширити землю. Стоун уточнює: "Стародавні гавайці вшановували Пеле, заїжджаючи на санях в океан, символічно відштовхуючи хвилі, що наступали".

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