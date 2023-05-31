Серцю не накажеш. Серцевий напад поступово погіршує роботу іншого важливого органу

У людей, які пережили серцевий напад, з'явилася нова проблема, адже дослідники виявили зв'язок між серцевими нападами та швидким зниженням когнітивних здібностей.

Related video

Відновлення після серцевого нападу зазвичай полягає у зміні способу життя для захисту серця. Однак дослідники з Медичної школи Університету Джона Гопкінса внесли нову тривожну ноту. Вони виявили, що у людей, які відновлюються після серцевих нападів, у наступні роки спостерігається прискорене погіршення когнітивних здібностей порівняно з їхніми більш здоровими однолітками. Однак каталізатори цього процесу залишаються невстановленими, пише New Atlas.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал . Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Учені провели масштабне дослідження, вивчаючи взаємозв'язок між серцевим і когнітивним здоров'ям. Вони ретельно вивчили медичні записи 30 465 осіб, які пережили інфаркт і послідовно проходили оцінку когнітивних здібностей. Дані, зібрані з 1971 по 2019 рік і простежені за пацієнтами в середньому протягом 6 років, показали різке зниження когнітивних здібностей у цій групі, що перевищує те, що очікується від звичайного населення, що старіє.

Інтригує те, що це зниження пізнання, пам'яті та виконавчих функцій — три ключові маркери в даному дослідженні — не проявилося відразу після серцевого нападу. Швидше, вони ставали дедалі помітнішими з плином часу. Незважаючи на індивідуальні відмінності за кожним маркером, загальне зниження когнітивних функцій нагадувало передчасне когнітивне старіння на термін від шести до 13 років.

У світлі широко поширеного ризику серцевих нападів доктор Мішель Йохансен, доцент кафедри неврології Університету Джонса Хопкінса, закликає населення якомога раніше боротися з такими факторами ризику, як гіпертонія і високий рівень холестерину. Їхнє дослідження доводить, що серцеві напади можуть збільшувати ймовірність розвитку когнітивних розладів і порушень пам'яті на пізніших етапах життя.

Хоча кореляція між здоров'ям серця і мозку привертає увагу дослідників, механізми, що лежать в основі цих асоціацій, залишаються загадковими. Деякі вчені, реагуючи на дослідження, запропонували безліч потенційних винуватців зниження когнітивних здібностей. Серед них ішемічна кардіоміопатія, нерегулярні серцеві ритми після інфаркту, такі як фібриляція передсердь (що була пов'язана з деменцією), хронічне запалення та депресія — стан, якому більше піддаються люди, які пережили інфаркт, і який також був пов'язаний з деменцією.

Ці вчені рекомендують подальші дослідження з використанням нейровізуалізації для перевірки гіперінтенсивності білої речовини, мозкового кровотоку та регіональної атрофії мозку в людей, які пережили інфаркт.

Програма майбутніх досліджень команди Джона Гопкінса включає в себе більш широке вивчення впливу здоров'я серця на роботу мозку. Вони сподіваються, що отримані ними результати дадуть змогу лікарям попередити пацієнтів, які входять до групи ризику, про великі наслідки для здоров'я, пов'язані з розвитком серцевих захворювань.

"Ми показали, що запобігання серцевим нападам може бути життєздатною стратегією для збереження здоров'я мозку в літніх людей, — поділилася Йогансен, — Наступним кроком для нас стане з'ясування точної причини зниження когнітивних здібностей із плином часу".

Раніше Фокус писав про міцний фундамент усієї серцево-судинної системи. У новому дослідженні виявлено зв'язок між потужними м'язами ніг та зниженням ризику серцевої недостатності після інфаркту.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має лише інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.