Китай копає яму до серця Землі: як глибоко вже дісталися і що шукають у надрах планети

Китайські дослідники викопали яму глибиною в 10 000 метрів і вона є найглибшою з будь-яких спроб.

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Дослідники з Китаю почали капати на землі яму глибиною 10 000 метрів. Вчені вважають, що пройшовши десяток шарів гірських порід, їм вдасться дістатися до порід крейдяного періоду — відомий як крейдяна система, вік якого налічує близько 145 мільйонів років, пише IFLScience.

Зазначимо, що проєкт стартував 30 березня 2023 року та планується, що результати дослідження будуть використані для виявлення мінеральних ресурсів. Крім того, вчені планують використовувати отримані дані для оцінки екологічних ризиків, наприклад землетрусів та вивержень вулканів.

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Попри те, що глибина цієї "кролячої нори" вражає, вона, на жаль, не стане найглибшою рукотворною діркою на Землі. Цей титул належить Кольській надглибокій свердловині Кольському півострову на північному заході Росії. Цей проєкт стартував у травні 1970 року і досяг межі на рівні 11 034 метрів нижче рівня моря.

Тоді дослідники виявили, що глибоко під Землею каміння залишається вологим, хоча це і було вкрай дивним. Дослідники вважали, що вода не проникає у породу так глибоко. Вони також очікували виявити шар базальту під гранітом континенту, оскільки раніше його було виявлено в океанічній корі. Однак натомість виявилося, що під магматичним гранітом знаходиться метаморфічний граніт.

Втім, копання до центру Землі не завжди відбувається так гладко. Наприклад, у 1960-х роках команда американських дослідників досягла 183 метрів під морським дном, подолавши 13 метрів базальту у верхньому шарі океанської кори. Проте потім проєкт було закрито через фінансові проблеми.

За словами академіка Китайської інженерної академії, Сунь Цзіньшена, будівництво бурового проєкту надзвичайно складно, фактично його можна порівняти з рухом великої вантажівки двома тонкими сталевими тросами.

Втім, дослідники заспокоюють, людство ще навіть не наблизилося до того, щоб досягти мантії Землі. Земна кора на суші мінлива: в середньому її товщина становить близько 30 кілометрів, проте під гірськими хребтами вона може досягти всіх 100 кілометрів.

Раніше Фокус писав про подорож крізь земне ядро: почавши копати тунель із Москви, росіяни потонуть у Тихому океані.