Не такі дивні. Вчені розповіли, чому собаки повертаються до господарів спинами

Дослідники назвали чотири найбільш вірогідні причини такої дивної поведінки домашніх улюбленців.

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Тисячоліттями люди й собаки живуть пліч-о-пліч, проте дослідження показують, що ми, на жаль, не завжди найкраще здатні зрозуміти поведінку наших улюбленців. Наприклад, для багатьох власників собак може стати сюрпризом, коли вони хочуть обійняти свого вихованця, а собака замість взаємодії сідає і повертається до них спиною, пише Inverse.

За словами експертки з домашніх тварин, ветеринарки компанії з догляду за домашніми тваринами Dogtopia Антьє Джослін, така поведінка зовсім не означає, що ваш улюбленець ставиться до вас холодно. За словами експертки, існує чотири альтернативні пояснення такої своєрідної поведінки тварини.

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Еволюція

Собаки були в'ючними тваринами, які розвивалися разом з людьми як мисливські та пастуші компаньйони для захисту. За словами Джослін, згодом їхня поведінка змінилася так, що вони сплять, повернувшись обличчям до потенційних загроз.

Соціальна ієрархія

У соціальній ієрархії собак мова тіла відіграє важливу роль у тому, як тварини сприймають один одного. Наприклад, деякі загальні сигнали мови тіла для соціальної ієрархії включають:

зоровий контакт;

фізичні дотики;

хода;

положення плеча, вух та хвоста.

Джослін зазначає, що якщо ваш собака бачить у вас альфу, він може виявляти свою повагу, надаючи вам особистий простір і не дивлячись на вас з висоти.

Тривога

Якщо улюбленець зазнавав жорстокого поводження з боку попереднього господаря, він, можливо, не в змозі встановити зоровий контакт через страх, занепокоєння чи дискомфорт.

Крім того, за словами Джослін, причиною такої поведінки може бути стрес від нового будинку, переїзду, перебування в новому місці, яке може змусити собаку зазнати страху. Водночас домашні улюбленці з тривогою розлуки лягатимуть поруч із господарями й постійно дивитимуться їм у вічі. Однак відсутність тривоги розлуки змусить тварину почуватися комфортно, навіть відвертаючись від господаря.

Джослін вважає, що подібна поведінка може бути ознакою того, що тварина досить спокійна і почувається в безпеці.

Лояльність

Подібна поведінка дозволяє собакам "розслаблено лежати, але залишатися готовими до дій, якщо виникне така необхідність". Джослін вважає, що сидіти поруч із господарем, повернувшись до нього спиною, може бути прорахованим вибором улюбленця. Таким чином собаки відчувають ваше місце розташування, але водночас стежать за потенційними загрозами.

Джослін додає, що лежачи або сидячи поруч із господарем і відвертаючись від нього, собаки виражають почуття лояльності та захисту.

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