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Технології та наука

Коктейль зі Стародавнього Єгипту: культ Беса змішував психотропні речовини і людські рідини

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Фото: Nikola Nevenov | Аналіз виявив поєднання галюциногенних рослин, алкогольних напоїв, меду та різноманітних людських біологічних рідин

Нещодавній аналіз 2000-річної амфори показав вміст посудини, який вживали прихильники особливого божества, схожого на кота. Він проливає світло на нетрадиційні інгредієнти, що використовували в їхніх напоях. Аналіз виявив поєднання галюциногенних рослин, алкогольних напоїв, меду та різноманітних людських біологічних рідин.

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Дослідники припускають, що цей сильнодіючий еліксир, ймовірно, вживали з метою ритуальних практик, пов'язаних з поклонінням божеству Бесу. Описаний як гібридна істота з ознаками гнома і кота, Беса шанували його послідовники за здатність гарантувати захист і відвертати шкоду, тим самим перешкоджаючи злим силам, пише IFLScience.

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Подібно до інших релігійних сект, адептів Беса змушували споживати дике зілля. Однак, на відміну від сумнозвісного отруєного "Кул-Ейду", члени цієї групи пили таємничу рідину з керамічних посудин, прикрашених зображенням або головою Беса, які влучно називали "Бес-вазами".

"Враховуючи шанований статус фігури Беса як духа-охоронця, розумно припустити, що рідина, яку пили з цих посудин, вважалася корисною", — зазначають дослідники. Щоб з'ясувати справжню природу цієї рідини, вони провели аналіз органічних залишків, вилучених з вази Беса ІІ століття до н. е., яка зараз зберігається в Музеї мистецтв Тампи.

Результати показали наявність психоактивної рослини, відомої як Peganum harmala або сирійська рута. Автори дослідження пояснюють, що насіння цієї рослини містить велику кількість алкалоїдів гармін і гармалін, які викликають видіння, схожі на сновидіння.

У наш час сирійську руту іноді поєднують з іншими рослинами, такими як мімоза, для створення напою, що імітує психоделічні ефекти аяхуаски.

міксологія, дослідження, археологія, ваза, амфора, рідина, кров, алкоголь, психотропні речовини, галюцинації, галюциногени, куль, таємнича рідина, кераміка, аналіз, наука, інгредієнти, коктейль, мед, напій, кіт, божество, вірування Fullscreen
Дике зілля вживав культ, який поклонявся божеству Бесу
Фото: Вікіпедія

Крім того, у вазі Беса також виділили сліди ще однієї психоактивної рослини — латаття блакитної водяної лілії (Nymphaea caerulea).

"Синтезуючи ці дані, ми можемо зробити висновок, що рослини Peganum harmala і Nymphaea caerulea навмисно використовували як джерела психоактивних речовин для ритуальних цілей", — стверджують дослідники.

Не задовольняючись лише цими інгредієнтами, що змінюють свідомість, шанувальники Беса доповнювали своє зілля різними іншими компонентами. Наприклад, дослідники також виявили сліди алкогольного напою, отриманого з переброджених фруктів, а також меду або маточного молочка.

Нагадуючи сучасну "брудну пінту", цей стародавній напій також міг похвалитися "значною присутністю людських білків", які, схоже, додали з ритуальних мотивів.

"Сюди входять такі рідини, як грудне молоко, слизові виділення ротової порожнини або піхви, а також кров", — повідомляють автори.

Дійсно, цей стародавній напій є свідченням мистецтва міксології в його найдосконалішій формі.

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