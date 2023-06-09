Не просто втома: вчені з'ясували, що безсоння підвищує ризик інсульту

Учені попереджають, що нічне неспання ставить під ризик щось більше, ніж вашу щоденну продуктивність.

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Симптоми безсоння, що визначаються як труднощі з початком сну, його підтриманням або занадто раннім пробудженням, були пов'язані з підвищеним ризиком інсульту в новому дослідженні, проведеному Університетом Співдружності Вірджинії, пише HealthDay.

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Сон, найважливіший біологічний процес, відіграє важливу роль у закріпленні спогадів, відновленні клітин і виведенні токсинів, накопичених протягом дня, пояснює лікар Вендемі Савадого, співавтор дослідження та кандидат наук під час його проведення.

Порушення роботи цієї життєво важливої системи через безсоння потенційно може призвести до несприятливих наслідків для здоров'я, попереджає Савадого. Цей взаємозв'язок особливо посилюється у людей віком до 50 років, як показало дослідження.

Безсоння — далеко не нішева проблема, від неї страждає більше третини жителів в одних тільки США, як стверджує дослідницька група. Його точний зв'язок із ризиком інсульту залишається незрозумілим, але наявні дослідження вказують на шкідливе запалення як можливого винуватця.

У дослідженні використовували інформацію, отриману під час дослідження, в якому взяли участь американці віком від 50 років та їхні дружини. До нього було включено дані більш ніж 31 000 учасників, середній вік яких становив 61 рік, і ні в кого з них не було інсульту в минулому.

Учасників опитали про їхні звички сну, включно з труднощами із засинанням, частими пробудженнями протягом ночі, передчасними пробудженнями і відчуттям бадьорості після пробудження. Дослідження тривало в середньому дев'ять років, протягом яких в учасників стався 2101 інсульт.

У дослідженні враховували потенційні фактори, що збивають, такі як вживання алкоголю, паління та рівень фізичної активності.

В учасників з одним-чотирма симптомами безсоння ризик інсульту збільшився на 16% порівняно з тими, у кого симптоми були відсутні. У тих, хто мав від п'яти до восьми симптомів, ризик збільшився на 51%.

Цей зв'язок був особливо виражений у молодих учасників, у яких ризик за наявності п'яти-восьми симптомів збільшувався майже вчетверо порівняно з однолітками без симптомів. Для тих, кому за 50, ризик підвищувався на 38%.

Інші фактори, такі як діабет, гіпертонія, хвороби серця і депресія, також значно підвищували ризик.

Молоді люди, мабуть, частіше повідомляли про симптоми безсоння, тоді як у людей, старших за 50 років, було більше супутніх факторів ризику інсульту, зазначає Савадого. Він стверджує, що хороший сон є синонімом хорошого здоров'я, додаючи, що достатній сон зміцнює пам'ять і здатність до навчання.

Доктор Раджкумар Дасгупта, фахівець із легеневої реанімації та представник Американської академії медицини сну, який не брав участі в дослідженні, припускає, що когнітивно-поведінкова терапія для людей із порушеннями сну може потенційно скоротити кількість випадків інсульту.

Однак він зазначає, що дослідження має обмеження, наприклад, спирається на самозвіти про симптоми безсоння, які не завжди можуть бути точними.

Американська асоціація серця підтримує зв'язок між безсонням і підвищеним ризиком інсульту, наголошуючи на важливості виявлення і лікування безсоння для зниження частоти інсульту, додає Дасгупта.

Американська академія медицини сну рекомендує постійний графік сну, повноцінний сон протягом семи-восьми годин, відмову від великих прийомів їжі та кофеїну перед сном, а також регулярні фізичні вправи, серед інших порад для поліпшення якості сну.

До безсоння не слід ставитися легковажно, закликає Савадого, рекомендуючи тим, хто страждає від нього, проконсультуватися з медичним працівником, щоб знайти рішення.

Раніше Фокус писав про відкриття генів сну. Це відкриття може прокласти шлях до нових методів лікування безсоння та інших розладів, пов'язаних зі сном.

Також Фокус писав про те, що інсульт є більш небезпечним для жінок, ніж для чоловіків. Результати нового дослідження свідчать про те, що жінки мають більш серйозні симптоми та найгірший прогноз.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має лише інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.