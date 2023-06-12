Витріщають очі й показують язика: коні кривляються, коли засмучені або розчаровані

Нове дослідження показує, що ці тварини використовують різні вирази обличчя для відображення своїх почуттів.

Related video

Коні, як правило, є стадними тваринами та живуть у складній соціальній системі. Вченим уже відомо, що вони можуть спілкуватися між собою, використовуючи тонкі візуальні сигнали, наприклад, положення вух, пише Daily Mail.

У новому дослідженні вчені з університету Лінкольна спостерігали за трьома десятками коней, щоб розпізнати їх соціальні сигнали. Дослідники вважають, що результати їхнього дослідження дозволить вершникам краще дбати про психічне здоров'я тварин, розуміючи їх емоції.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

За словами провідної авторки дослідження, докторки Клер Річчі-Бонот, вони з колегами провели тести із заохоченням їжею та виявили, що коли коні були розчаровані, вони, як правило, часто кліпали очима, роздмухували ніздрі, висовували язика та робили жувальні рухи. Однак, якщо тварини були засмучені, вони показували більше білків очей і повертали вуха назад.

Дослідники вважають, що ці сигнали насправді грають значну роль у групі, особливо під час соціальних взаємодій. За словами Річчі-Бонот, фізичний стан тварини легше оцінити, проте зробити оцінку психічного здоров'я набагато складніше. Дослідники вважають, що розуміння міміки тварин насправді може покращити й керування цими тваринами — тобто особливо важливим для вершників.

Під час дослідження вчені відібрали 30 здорових та кастрованих коней (самців та самок), яких навчили виконувати завдання, де вони чекали на винагороду їжею. Зовні стайні прикріпили годівницю, закриту прозорою панеллю, далі в неї під наглядом коня поклали їжу, а через 10 секунд прозора панель, що приховує їжу, відсувалася і тварина отримувала доступ до їжі.

Дослідники раз у раз повторювали ці дії, щоб коні навчилися вичікувати 10 секунд перш ніж узятися до їжі. Далі вони розпочали випробування: для деяких тварин панель залишалася на місці через 10 секунд — тварини бачили їжу, але не могли отримати доступ до неї. Коні були засмучені.

Інше випробування передбачало, що прозора панель була видалена, але залишалася непрозора панель, тому здавалося, ніби там немає їжі — це викликало розчарування. Під час експериментів вчені знімали поведінку коней, а потім проаналізували відео — таким чином їм вдалося дізнатися більше про візуальні сигнали тварин, якими супроводжуються сум та розчарування.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, коли і як перші люди осідлали коней.