На крок ближче до перемоги: ВООЗ сподівається викорінити сонну хворобу до 2030 року

Африканський трипаносомоз людини фактично не піддавався лікуванню, але завдяки ініціативам держав і новим препаратам, у людства з'явилася надія на швидку перемогу над недугою.

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Широко відома муха цеце є переносником паразитів Trypanosoma, крихітних загарбників, які спричиняють смертельну хворобу, відому як сонна хвороба, або африканський трипаносомоз людини (АТЧ). Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) поставила перед собою амбітну мету — викорінити АТЧ до 2030 року, що є непростим завданням з огляду на те, що точні методи вторгнення паразита залишаються певною мірою оповитими таємницею.

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Це зловісне захворювання починається досить невинно: паразити Trypanosoma потрапляють у кров людини після укусу мухи цеце. Ці мікроскопічні попутники, розміром не більші за шматочок нитки, спочатку лежать на дні, вичікуючи час, перш ніж почати повномасштабну атаку на організм людини. Вони можуть проводити місяці й навіть роки, не викликаючи помітних симптомів, весь цей час готуючись до нападу на мозок.

Коли паразити нарешті проникають у мозок, вони вкорінюються в нервовій тканині та спричиняють безліч когнітивних порушень. Ефекти варіюються від змін особистості до параної, сплутаності свідомості та галюцинацій. Координація стає скрутною, сенсорне сприйняття спотворюється, можуть виникати конвульсії.

Люди, які перебувають на пізніх стадіях АТЧ, можуть поводитися непередбачувано, наражаючи на небезпеку оточуючих. У деяких випадках звичайні відчуття можуть стати болісними; простий дотик до води може викликати в інфікованої людини агонію. Без лікування це небезпечне захворювання часто призводить до впадання хворого в кому і майже завжди закінчується смертю.

Порушення циркадного ритму, що характеризуються безсонням уночі та надмірною сонливістю вдень, дали АТЧ розмовну назву "сонна хвороба".

Хоча АТЧ відома вченим уже понад сто років, точний механізм, за допомогою якого паразит проникає через захисний бар'єр мозку, залишається незрозумілим. АТЧ здебільшого викликається двома підвидами Trypanosoma, ендемічними для Африки, але більшість сучасних випадків спричинені T. brucei gambiense, особливо в Демократичній Республіці Конго. Деякі дослідження на гризунах показують, що T. b. gambiense може перетинати не тільки гематоенцефалічний бар'єр — свого роду захисну стіну від токсинів і патогенів, а й кордон кров-цереброспінальна рідина, що відокремлює рідину, що оточує головний і спинний мозок, від багатих кров'ю тканин.

Потрапивши в мозок, ці потайливі загарбники стають важковигнаними без нанесення побічних ушкоджень. Традиційні методи лікування були настільки токсичними, що призвели до 5% смертності серед пацієнтів. Протягом багатьох років боротьба з сонною хворобою велася за допомогою численних болючих ін'єкцій, деякі прямо в хребет, але навіть ці крайні заходи не гарантують успіху — до 50% пацієнтів, які пройшли лікування, відчувають рецидив.

Однак з'явилася надія у вигляді нового перорального препарату, який торік пройшов всебічні клінічні випробування. Ці революційні ліки потрібно приймати лише один раз, і їхній успіх у лікуванні захворювання становить 95%. Він обіцяє не тільки полегшити страждання окремих людей, а й може запобігти майбутнім широкомасштабним спалахам, подібним до тих, які забрали тисячі життів у минулі десятиліття.

Викорінення хвороби — це не маленький подвиг, як сказав у 2022 році Жак Пепін, фахівець із інфекційних захворювань. "Завжди важко подолати останні кілька миль. Дуже важко досягти магічного числа — нуль випадків", — заявив Пепін. Але перспектива створення одноразового ефективного перорального препарату знаменує собою значний крок у глобальній боротьбі з АТЧ, наближаючи нас ще на один крок до світу, вільного від цього руйнівного захворювання.

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