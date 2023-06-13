Ритуали древніх богів, що відкривали "ворота пекла": хтонічний жах на півдні Туреччини

На південному заході Туреччини гостроцікаве місце, відоме як Ворота Плутона, привертає увагу своїми надзвичайними явищами та історичним значенням. Це місце було плутоніоном — стародавнім релігійним святилищем, присвяченим Плутону, богу, що асоціюється з підземним світом.

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Історичні свідчення показують, що ці ворота до потойбічного світу, як вважалося, знаходилися в Ієраполісі, місті, заснованому в 190 році до н. е. Євменом II, царем Пергаму. Ієраполіс здобув славу процвітаючого центру зцілення, оскільки його мешканці шанували лікувальні властивості термальних джерел, що витікали з його глибин, пише IFLScience.

Вважалося, що ці джерела мають цілющу силу, приносячи одужання хворим і полегшуючи хронічні недуги. Після смерті останнього пергамського царя Атталіда у 133 році до н. е. місто передали Римській республіці.

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Хоча пізніше Ієраполіс відіграв ключову роль у поширенні християнства протягом першого століття нашої ери, храм, присвячений Плутону, зберігся як місце, де античні люди могли спілкуватися з хтонічними богами, божествами, пов'язаними з підземним світом.

Храмовий комплекс мав вхідну браму та прилеглу арену, яка вела до самої печери. Хоча доступ до внутрішніх приміщень печери був суворо заборонений, відвідувачі могли сидіти на підвищених місцях, щоб спостерігати за діяльністю жерців.

На світанку жерці вели биків через арену до входу в печеру, де тварини таємниче помирали. Вважалося, що в печері розташований вхід за царства мертвих, через що тварини, які наближалися до нього, помирали. Цікаво, що відвідувачі мали можливість взяти участь у цьому моторошному ритуалі, купуючи дрібних тварин і птахів, випуск яких на арену мав викликати їхню таємничу і трепетну смерть. Насправді вся таємниця ховалася в отруйних випарах.

Страбон, видатний грецький географ, філософ і мандрівник, задокументував свою зустріч з цим загадковим видовищем. Він описував простір навколо Воріт Плутона як оповитий густою туманною парою, через яку важко було розгледіти землю під ними.

Будь-яка істота, яка наважувалася увійти всередину, зустрічала миттєву смерть. Горобці, яких кидали в цю зону, швидко гинули, вдихаючи отруйні випаровування, і бездиханно падали на землю.

Навіть сьогодні викиди, що виходять з печери, залишаються напрочуд потужними, час від часу спричиняючи загибель птахів, якщо вони наважуються підлетіти надто близько. Ці смертельні випадки пов'язані з газами, що супроводжують термальні води, які виходять з тріщини в печері.

У 2018 році дослідники проаналізували склад газу, визначивши його як вулканічний вуглекислий газ (CO2). Концентрація CO2 в атмосфері коливалася залежно від близькості до входу в печеру. На жертовній арені рівень CO2 коливався від 4 до 53 відсотків, залежно від відстані до печери та висоти спостерігача.

Ближче до підлоги концентрація CO2 ставала інтенсивнішою, створюючи непомітне, але підступне озеро токсичних випарів. Потрапляння в щільніші області цієї пари може виявитися смертельним для людини протягом хвилини.

Примітно, що жерці, які проводили ритуали, змогли витримати церемонію неушкодженими завдяки своєму зросту: їхні роти і носи залишалися над смертоносною хмарою, що затримувалася внизу.

А проте, тривалий вплив CO2 в навколишній атмосфері, ймовірно, викликав у них стан інтоксикації, що спричинило галюцинації та змінений стан свідомості.

Раніше Фокус писав, що вчені досі не можуть пояснити, чому древня культура самознищилася. Вони спалили все своє майно.

А також ми розповідали про 18-рівневий лабіринт, що є найбільшим підземним мегаполісом. Він міг прихистити понад 20 тис. людей, які ховалися від війн та лиха.