Захист розуму: вчені виявили захисні властивості бергамоту для мозку

У мозку може з'явитися новий союзник у боротьбі з хворобою Альцгеймера, причому з несподіваного джерела — відходів від ваших улюблених цитрусових.

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Нещодавно міжнародна група вчених вивчила компоненти, антиоксидантну силу, вміст флавоноїдів і поліфенолів у маловідомій речовині — порошку бергамотового волокна. Під час дослідження вони також вивчили вплив бергамотового волокна на створену в лабораторії модель нейротоксичності, викликаної шкідливим білком під назвою амілоїд бета, який зазвичай асоціюється з нейродегенеративними захворюваннями, такими як хвороба Альцгеймера. Дослідження дало обнадійливі результати для тих, хто бореться з цими недугами, пише News Medical.

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Зростаючий рух у галузі дієтології закликає до регулярного вживання фруктів і овочів для повноцінного харчування, спрямованого на боротьбу з хронічними захворюваннями. Проте, величезне споживання цих продуктів призводить до утворення значних відходів. Щорічно у світі виробляється 15 мільйонів тонн відходів цитрусових. При цьому вони містять безліч біологічно активних елементів і вимагають екологічно безпечних методів утилізації, які можуть виявитися дорогими.

У міру того, як наше суспільство переглядає підхід до утилізації харчових відходів, дедалі більшого поширення набуває термін "побічні продукти". З цих побічних продуктів можна витягти цінні біоактивні сполуки, зокрема з відходів цитрусових, які мають низку лікувальних властивостей, як-от протизапальну, протиракову та нейропротекторну дію. Ці сполуки показали свій потенціал у лікуванні таких захворювань, як гіпертонія, ожиріння і нейродегенеративні захворювання.

Бергамот, цитрусовий фрукт, який вирощують у таких регіонах, як Італія, Антильські острови, Греція і Канарські острови, регулярно використовують у середземноморській дієті та для ароматизації косметики і парфумерії. Відходи, що утворюються під час виробництва олії та соку бергамота, містять безліч біологічно активних сполук, які можуть мати терапевтичні властивості.

У представленому дослідженні вчені витягли бергамотову олію, сік і тверді відходи з бергамотів, зібраних у регіоні Б'янко в Італії в лютому 2022 року. Ці тверді відходи, звані "пастаццо", були потім перероблені в порошок бергамотового волокна. Для аналізу біоактивності, антиоксидантної здатності та вмісту фенолів було проведено кілька лабораторних тестів.

Порошок з волокон бергамоту був також досліджений на нейропротекторний потенціал з використанням людських нейронів і типу клітин мозку, званих олігодендроцитами. Ці клітини обробляли порошком волокон бергамоту і шкідливим білком амілоїд-бета. Подальші випробування показали, що волокно бергамоту захищає ці клітини від ушкоджень і навіть знижує їхню загибель у присутності амілоїдного бета-білка.

Цікаво, що порошок бергамотового волокна містив антиоксиданти флавоноїди та поліфеноли, які довели свою ефективність у боротьбі з нейродегенерацією, пов'язаною з хворобою Альцгеймера. Це дає змогу припустити, що збільшення концентрації порошку волокон бергамоту може позитивно вплинути на нейрони й олігодендроцити, особливо схильні до впливу амілоїду бета.

Результати цього дослідження дають змогу припустити, що порошок волокон бергамоту може мати багатообіцяючий потенціал у боротьбі з нейродегенеративними захворюваннями. Однак його антиоксидантні властивості мають бути вивчені більш повно, щоб повністю зрозуміти його терапевтичний потенціал. Якщо це підтвердиться, то ваша ранкова склянка цитрусового соку може виявитися сильнішою підмогою для міцного здоров'я, ніж ви коли-небудь думали.

Раніше Фокус писав про те, що регулярне вживання різнокольорових овочів та фруктів може допомогти запобігти раку простати.

Також Фокус розповідав про виявлення рідкісного гена, що дає надію на лікування Альцгеймера. Вчені виявили другу людину, у якої, незважаючи на схильність до хвороби у віці близько 40 років, симптоми хвороби виявилися тільки в пізнішому віці.

Цей матеріал має лише інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми зі здоров'ям, зверніться до фахівця.