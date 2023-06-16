Защита разума: ученые обнаружили защитные свойства бергамота для мозга

У мозга может появиться новый союзник в борьбе с болезнью Альцгеймера, причем из неожиданного источника — отходов от ваших любимых цитрусовых.

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Недавно международная группа ученых изучила компоненты, антиоксидантную силу, содержание флавоноидов и полифенолов в малоизвестном веществе — порошке бергамотового волокна. В ходе исследования они также изучили влияние бергамотового волокна на созданную в лаборатории модель нейротоксичности, вызванной вредным белком под названием амилоид бета, который обычно ассоциируется с нейродегенеративными заболеваниями, такими как болезнь Альцгеймера. Исследование дало обнадеживающие результаты для тех, кто борется с этими недугами, пишет News Medical.

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Растущее движение в области диетологии призывает к регулярному употреблению фруктов и овощей для полноценного питания, направленного на борьбу с хроническими заболеваниями. Тем не менее, огромное потребление этих продуктов приводит к образованию значительных отходов. Ежегодно в мире производится 15 миллионов тонн отходов цитрусовых. При этом они содержат множество биологически активных элементов и требуют экологически безопасных методов утилизации, которые могут оказаться дорогостоящими.

По мере того, как наше общество пересматривает подход к утилизации пищевых отходов, все большее распространение получает термин "побочные продукты". Из этих побочных продуктов можно извлечь ценные биоактивные соединения, в том числе из отходов цитрусовых, которые обладают рядом лечебных свойств, таких как противовоспалительное, противораковое и нейропротекторное действие. Эти соединения показали свой потенциал в лечении таких заболеваний, как гипертония, ожирение и нейродегенеративные заболевания.

Бергамот, цитрусовый фрукт, выращиваемый в таких регионах, как Италия, Антильские острова, Греция и Канарские острова, регулярно используется в средиземноморской диете и для ароматизации косметики и парфюмерии. Отходы, образующиеся при производстве масла и сока бергамота, содержат множество биологически активных соединений, которые могут обладать терапевтическими свойствами.

В представленном исследовании ученые извлекли бергамотовое масло, сок и твердые отходы из бергамотов, собранных в регионе Бьянко в Италии в феврале 2022 года. Эти твердые отходы, называемые "пастаццо", были затем переработаны в порошок бергамотового волокна. Для анализа биоактивности, антиоксидантной способности и содержания фенолов было проведено несколько лабораторных тестов.

Порошок из волокон бергамота был также исследован на нейропротекторный потенциал с использованием человеческих нейронов и типа клеток мозга, называемых олигодендроцитами. Эти клетки обрабатывались порошком волокон бергамота и вредным белком амилоид-бета. Последующие испытания показали, что волокно бергамота защищает эти клетки от повреждений и даже снижает их гибель в присутствии амилоидного бета-белка.

Интересно, что порошок бергамотового волокна содержал антиоксиданты флавоноиды и полифенолы, которые доказали свою эффективность в борьбе с нейродегенерацией, связанной с болезнью Альцгеймера. Это позволяет предположить, что увеличение концентрации порошка волокон бергамота может оказать положительное воздействие на нейроны и олигодендроциты, особенно подверженные воздействию амилоида бета.

Результаты этого исследования позволяют предположить, что порошок волокон бергамота может иметь многообещающий потенциал в борьбе с нейродегенеративными заболеваниями. Однако его антиоксидантные свойства должны быть изучены более полно, чтобы полностью понять его терапевтический потенциал. Если это подтвердится, то ваш утренний стакан цитрусового сока может оказаться более сильным подспорьем для крепкого здоровья, чем вы когда-либо думали.

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Также Фокус рассказывал об обнаружении редкого гена, дающего надежду на излечение Альцгеймера. Ученые выявили второго человека, у которого, несмотря на предрасположенность к болезни в возрасте около 40 лет, симптомы болезни проявились только в более позднем возрасте.

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