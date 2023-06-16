Загадка Гемініди. Вчені з'ясували, як з'явився найпотужніший метеорний потік, видимий із Землі

Нове дослідження припускає, що один із найпотужніших метеорних потоків, відомих на Землі, Гемініди, з'явився в результаті космічної катастрофи.

Related video

Вчені з'ясували, що найдивніший метеорний потік під назвою Гемініди, насправді не є як рештками розпаду комети при наближенні до Сонця. Історія його походження така ж незвичайна, як і сам метеорний потік, пише Inverse.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Метеорні потоки (їх ще називають метеорні дощі або метеоритні дощі, а також вони відомі як "зірки, що падають") в основному є уламками комет. Коли комета наближається до Сонця під дією високої температури, вона починає танути і залишаються уламки, які починають кружляти навколо Сонця. Крізь такі уламки постійно пролітає Земля, внаслідок чого в атмосфері планети в різні пори року можна побачити, як метеори згоряють у ній, залишаючи яскравий слід.

Нове дослідження передбачає, що один із найпотужніших метеорних потоків, відомих на Землі, Гемініди, з'явився в результаті космічної катастрофи Фото: Justin Ng

Одним із найяскравіших, незвичайних та потужних метеорних потоків є Гемініди, який можна побачити в небі щороку у грудні. Виявилося, що цей потік був створений не кометою, а астероїдом. Точніше ці "падаючі зірки" з'явилися в результаті катастрофічної події, яка з ним сталася.

Група вчених, що опублікувала своє дослідження у виданні Planetary Science Journal, вважає, що джерелом Гемінід є навколоземний астероїд Фаетон. Цей космічний камінь сам є незвичайним об'єктом, який має таку еліптичну орбіту навколо Сонця, то перетинає під час руху в космосі орбіти всіх планет земної групи, тобто крім Землі ще й Меркурія, Венери і Марса.

Вчені вважають, що Гемініди швидше за все виникли внаслідок зіткнення цього астероїда з іншим астероїдом, внаслідок чого з'явилися ці уламки. Такий висновок астрономи зробили на основі даних, отриманих космічним апаратом "Паркер". Цей зонд є поки що єдиним у своєму роді, який уже кілька разів підлітав до Сонця на неймовірно близьку відстань. Хоча він і не призначений для дослідження різноманітних уламків і пилу, які літають у Сонячній системі, все ж таки його прилади можуть отримати дані про ці частки.

Група вчених вважає, що джерелом Гемінід є навколоземний астероїд Фаетон Фото: wikipedia

В результаті вчені з'ясували, що астероїд Фаетон у минулому зазнав удару іншого астероїда, який врізався в нього на величезній швидкості. Внаслідок цього утворилося дуже багато уламків і частина цього космічного сміття потрапила на еліптичну орбіту навколо Сонця. І саме це сміття і є метеорним потоком Гемініди, через який щороку пролітає Земля.

Фокус вже писав про те, що астрономи довгий час не могли зрозуміти, чому у астероїда Фаетон з'являється хвіст, як у комети. Нове дослідження припускає, що цей хвіст може бути, якраз складається з тих самих уламків, частина з яких відлетіла далі. Хоча автори попереднього дослідження знайшли зовсім іншу причину появи у астероїда кометного хвоста.

Також Фокус писав про те, що вчені виявили у складі астероїда Ітокава кухонну сіль, що багато змінює для Землі. Кристали звичайної кухонної солі не могли з'явитися без присутності води. Це означає, що саме астероїди могли доставити воду на Землю.