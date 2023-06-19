Носили лише обрані. Древня фалера з Віндоланда висвітлює римські військові традиції (фото)

Дослідники зробили відкриття у Віндоланді, давньоримському форті, розташованому приблизно поблизу Адріанового валу в північному регіоні Англії. Відома своїм значенням як одна з найважливіших римських археологічних пам'яток Європи, Віндоланда знаходиться вздовж знаменитої Станегейтської дороги.

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Це історичне місце, що складається з дев'яти фортів, збудованих один над одним, колись вміщувало солдатів з різних куточків Римської імперії, зокрема вихідців з Бельгії, Німеччини та Франції. Одразу за межами форту можна знайти залишки поселення. Тут колись процвітала жвава головна вулиця, прикрашена житловими будинками, крамницями, таверною і навіть лазнею, пише Arkeonews.

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Рік за роком це захопливе місце приваблює безліч людей з усього світу, які прагнуть взяти участь у розкопках. Нещодавні дослідження, проведені в межах будівлі казарми, принесли неймовірне відкриття. У глибині підлоги будівлі відкопали срібний диск витонченої роботи, відомий як фалера. Це була шанована військова відзнака, яку римські солдати з гордістю носили під час урочистих парадів та церемоній.

Ця фалера має дивовижне зображення Медузи. У давньогрецькій міфології Медуза була жінкою зі зміями замість волосся. Згідно з легендою, її погляд міг перетворити на камінь будь-якого, хто дивився на неї. Важливо зазначити, що голова Медузи, окрім художнього значення, слугувала також апотропеїчним символом — талісманом, який, за повір'ям, мав захисні властивості.

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Крім того, завдяки колективним зусиллям цих старанних волонтерів під час нинішнього сезону розкопок виявлено дивовижну кількість артефактів. Серед знахідок — добре збережений наконечник списа, ложка, з мідного сплаву, фрагменти тонкої саамської кераміки, унікальна намистина у формі дині, вишукана емальована брошка-бант, піхви з мідного сплаву, а також чудово збережений дерев'яний баняк для ванни.

Відкриття, зроблені на території стародавньої Віндоланди, не лише дають безцінну інформацію про життя римських солдатів, які там дислокувалися, але й слугують свідченням непохитної відданості справі цих археологів-волонтерів. Своєю працею ці люди продовжують знімати шари історії, відкриваючи залишки минулої епохи.

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