Учені розповіли, чому власникам собак слід прибирати фекалії з вулиць: і справа не в естетиці

Дослідники попереджають, що екскременти улюбленців, розкидані на газонах, можуть бути набагато небезпечнішими, ніж ми могли б припустити.

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Багато хто з нас стикався з ситуацією, коли звичайна прогулянка може бути затьмарена найнеприємнішим чином — ми випадково вступаємо в залишені на газоні або тротуарі собачі екскременти. З початком пандемії коронавірусу ситуація лише погіршилася — кількість власників собак значно збільшилася, а ситуація з вигулом, схоже, лише погіршилася, пише Science Alert.

Дослідники попереджають, що ця тенденція насправді може бути набагато небезпечнішою, ніж власники собак могли б припустити. І справа тут зовсім не в естетиці — вступити у фекалії справді неприємно, проте ситуація набагато серйозніша.

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Річ у тім, що собачий кал пов'язаний із хворобами, забрудненням довкілля та стійкістю до антибіотиків. Дослідники попереджають, що собачі екскременти можуть містити мікроорганізми, які викликають у людей захворювання, наприклад:

сальмонела;

кишкова паличка;

лямблії;

внутрішні паразити.

Результати досліджень також свідчать про те, що собачий кал може бути потенційним резервуаром для стійких до антибіотиків бактерій. Простими словами, взаємодія із собачим калом може обернутися для людини розвитком бактеріальних інфекцій, які важко вилікувати.

За словами наукової співробітниці Сіднейського університету Мелісси Старлінг, результати нещодавнього дослідження свідчать про те, що собачі фекалії, змиті у зливову воду, роблять значний внесок у забруднення води. Старлінг зазначає, що вони з колегами занепокоєні, адже попри всю актуальність цієї теми, вона навряд чи привернула належну увагу дослідників.

У новому дослідженні вчені із Сіднейського університету зосередилися на тому, щоб дізнатися, де собачі фекалії виявляються в громадських місцях. Статистика свідчить про те, що "найнебезпечнішими мінними полями" вважаються парки, де собак нерідко відпускають з повідцю, а також райони, близькі до автостоянок.

У більш ранньому дослідженні британські вчені виявили, те, як люди вигулюють собак і традиційно використовують територію може бути важливим фактором. Наприклад, результати дослідження показують, що наявність сміттєвих баків, морфологія шляху, видимість і розташування шляху фактично є ключовими факторами, що визначають появу собачих фекалій. Тоді дослідники також з'ясували, що більшість власників собак все ж чинять правильно, проте деякі з них "занадто горді", щоб прибрати за улюбленцем.

Старлінг також зазначає, що найкращий спосіб позбутися собачого калу — викинути його у сміттєве відро. Компостування потребуватиме високих температур, щоб нейтралізувати шкідливі речовини, але дослідники вважають, домашні компости навряд чи стануть достатньо гарячими. А закопування собачого калу лише призведе до того, що шкідливі мікроорганізми накопичуватимуться в ґрунті.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, чому собаки повертаються до господарів спинами.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.