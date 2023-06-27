Перегони на виживання. Учені знайшли спосіб уповільнити звикання бактерій до антибіотиків

Вчені, можливо, знайшли ключ до продовження терміну дії антибіотиків, і ним є простий і поширений антисептик.

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Ні для кого не секрет, що ми перебуваємо в постійній боротьбі з бактеріями. Але на відміну від багатьох інших битв із викликами, кинутими людству, у цій битві ми — аутсайдери. Це тому, що бактерії стають дедалі стійкішими до нашої найсильнішої зброї — антибіотиків. Для боротьби з цим вчені з Бейлора провели велике дослідження, щоб знайти препарат, здатний затримати еволюційний процес адаптацій бактерій до засобів лікування. Уповільнюючи швидкість мутації бактерій, антибіотики матимуть більше часу для боротьби з інфекціями, пише New Atlas.

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Бактерії, як і всі форми життя, мають дивовижну здатність адаптуватися до нових умов. У випадку з антибіотиками це означає, що бактерії можуть змінювати свій генетичний склад, щоб вижити в умовах застосування цих препаратів. Така здатність до адаптації часто ускладнює лікарям лікування бактеріальних інфекцій, оскільки антибіотики з часом стають менш ефективними.

Учені перевірили понад тисячу наявних ліків, які вже схвалені для використання людиною. Їхньою метою було знайти будь-який препарат, здатний сповільнити генетичні зміни в кишковій паличці та запобігти розвитку в неї стійкості до ципрофлоксацину — одного з найпоширеніших призначуваних в антибіотиків.

І вони знайшли перспективного кандидата в малоймовірному місці — хлорид деквалінію (ДКХ), препарат, який зазвичай використовують як антисептик місцевої дії. У лабораторних тестах і дослідженнях на тваринах ДКХ значно уповільнив еволюцію кишкової палички, що зробило ципро набагато ефективнішим у боротьбі з інфекцією.

ДКХ не просто дає більше часу для дії ципро. Дослідження показало, що ДКХ може зменшити утворення генетичних мутацій, які призводять до стійкості до антибіотиків. І що найцікавіше, бактерії не виявили жодних ознак розвитку стійкості до самого ДКХ.

За словами вчених, їхнє дослідження пропонує новий і цікавий підхід до вирішення проблеми стійкості до антибіотиків. Ідея полягає в тому, щоб уповільнити еволюцію бактерій до такої міри, щоб наша власна імунна система могла закінчити роботу, що в деяких випадках може зменшити потребу в антибіотиках.

За великим рахунком, це дослідження дає надію в період зростаючої тривоги з приводу стійкості до антибіотиків. Варто пам'ятати, що стійкі до антибіотиків бактерії були пов'язані з майже 1,3 мільйонами смертей по всьому світу в 2019 році, і очікується, що до 2050 року це число різко зросте до 10 мільйонів смертей на рік.

Дослідження представляє збалансований погляд, підкреслюючи потенціал ДКХ у допомозі наявним антибіотикам і, можливо, знижуючи загальну потребу в них. Нам ще багато чого належить дізнатися і зрозуміти про нього і про те, як він впливає на еволюцію бактерій, але ці перші результати дійсно багатообіцяючі. Це несподіваний поворот в історії про резистентність до антибіотиків, який потенційно може змінити невтішні прогнози.

Раніше Фокус писав про поширення супербактерії діареї, що не піддається лікуванню. Випадки хвороби з високою лікарською стійкістю стають дедалі поширенішими, а спалах у Кабо-Верде викликав паніку в середовищі представників ЄС.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має лише інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.