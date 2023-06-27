Гонка на выживание. Ученые нашли способ замедлить привыкание бактерий к антибиотикам

Ученые, возможно, нашли ключ к продлению срока действия антибиотиков, и им является простой и распространенный антисептик.

Related video

Ни для кого не секрет, что мы находимся в постоянной борьбе с бактериями. Но в отличие от многих других битв с вызовами, брошенными человечеству, в этой битве мы — аутсайдеры. Это потому, что бактерии становятся все более устойчивыми к нашему сильнейшему оружию — антибиотикам. Для борьбы с этим ученые из Бэйлора провели обширное исследование, чтобы найти препарат, способный задержать эволюционный процесс адаптаций бактерий к средствам лечения. Замедляя скорость мутации бактерий, антибиотики будут иметь больше времени для борьбы с инфекциями, пишет New Atlas.

В Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Бактерии, как и все формы жизни, обладают удивительной способностью адаптироваться к новым условиям. В случае с антибиотиками это означает, что бактерии могут изменять свой генетический состав, чтобы выжить в условиях применения этих препаратов. Такая способность к адаптации часто затрудняет врачам лечение бактериальных инфекций, поскольку антибиотики со временем становятся менее эффективными.

Ученые проверили более тысячи существующих лекарств, которые уже одобрены для использования человеком. Их целью было найти любой препарат, способный замедлить генетические изменения в кишечной палочке и предотвратить развитие у нее устойчивости к ципрофлоксацину — одному из наиболее широко назначаемых в антибиотиков.

И они нашли перспективного кандидата в маловероятном месте — хлорид деквалиния (ДКХ), препарат, обычно используемый в качестве антисептика местного действия. В лабораторных тестах и исследованиях на животных ДКХ значительно замедлил эволюцию кишечной палочки, что сделало ципро гораздо более эффективным в борьбе с инфекцией.

ДКХ не просто дает больше времени для действия ципро. Исследование показало, что ДКХ может уменьшить образование генетических мутаций, которые приводят к устойчивости к антибиотикам. И что самое интересное, бактерии не проявили никаких признаков развития устойчивости к самому ДКХ.

По словам ученых, их исследование предлагает новый и интересный подход к решению проблемы устойчивости к антибиотикам. Идея заключается в том, чтобы замедлить эволюцию бактерий до такой степени, чтобы наша собственная иммунная система могла закончить работу, что в некоторых случаях может уменьшить потребность в антибиотиках.

По большому счету, это исследование дает надежду в период растущей тревоги по поводу устойчивости к антибиотикам. Стоит помнить, что устойчивые к антибиотикам бактерии были связаны с почти 1,3 миллионами смертей по всему миру в 2019 году, и ожидается, что к 2050 году это число резко возрастет до 10 миллионов смертей в год.

Исследование представляет сбалансированный взгляд, подчеркивая потенциал ДКХ в помощи существующим антибиотикам и, возможно, снижая общую потребность в них. Нам еще многое предстоит узнать и понять о нем и о том, как он влияет на эволюцию бактерий, но эти первые результаты действительно многообещающие. Это неожиданный поворот в истории о резистентности к антибиотикам, который потенциально может изменить неутешительные прогнозы.

Ранее Фокус писал о распространяющейся супербактерии диареи, не поддающейся лечению. Случаи болезни с высокой лекарственной устойчивостью становятся все более распространенными, а вспышка в Кабо-Верде вызвала панику в среде представителей ЕС.

Также Фокус писал о возрождении давно забытого антибиотика. Переименованное и перепрофилированное, это историческое соединение сегодня называют мощным оружием против супербактерий.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.