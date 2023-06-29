Промисловість знищить світ: доповідь 1970-х років передбачила майбутнє (відео)

Ретельно вивчивши доповідь 1970-х років, яка передбачала глобальний колапс у наступному столітті, вчені дійшли невтішного висновку: вона виявилася напрочуд точною, і, на жаль, наша планета продовжує йти тим самим небезпечним шляхом.

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У 1972-му році, на замовлення Римського клубу, міжнародного консорціуму видатних академіків, науковців, бізнесменів та політиків, команда дослідників з Массачусетського технологічного інституту (MIT) провела глибоке дослідження майбутнього людства. Використовуючи складну модель системної динаміки під назвою "Світ3", дослідники намагалися зрозуміти складну взаємодію між такими факторами, як динаміка людської популяції, промислове виробництво, рівень забруднення, виробництво продуктів харчування та доступність природних ресурсів Землі, пише IFLScience.

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Результати дослідження показали, що сценарій, за яким світ можна "стабілізувати", тобто запобігти глобальному колапсу, зберігши водночас рівень життя, ймовірний. Однак досягнення такого результату вимагало б глибоких змін у суспільних цінностях і пріоритетах.

Нездатність зупинити нестримну економічну експансію в поєднанні з ігноруванням екологічних проблем призвела б людство до жахливого стану, що характеризується гострою нестачею продовольства та різким зниженням добробуту людей.

Зрештою, "Світ3" продемонстрував, що підхід "бізнес як завжди", найімовірніше, прискорить крах глобального суспільства в 21-му столітті. У доповіді різко застерігається, що утримання від дій для розв'язання цих проблем рівнозначне активному посиленню ризиків краху: "Бездіяльність у розв'язання наявних проблем рівнозначна рішучим діям. Кожен день продовження експоненціального зростання наближає світову систему до граничних меж цього зростання. Рішення нічого не робити — це рішення збільшити ризик краху".

Важливо зазначити, що крах, як він визначається в цьому контексті, не означає вимирання людства, подібне до долі динозаврів. Ймовірніше, він означає повну стагнацію промислового зростання, що супроводжується значним погіршенням добробуту людей.

Хоча дослідження викликало шквал критики та суперечок, свіжий аналіз даних свідчить про те, що передбачення моделі напрочуд точно відображають реальність.

Гая Геррінгтон, директорка аудиторської фірми KPMG, заглибилася у відповідність між емпіричними даними за попередні десятиліття та прогнозами, представленими у звіті. Вона дослідила чотири окремі сценарії: два сценарії "бізнес як завжди", сценарій "стабілізованого світу" і сценарій під назвою "всеосяжні технології", де людська винахідливість дозволяє обійти екологічні обмеження за допомогою технологічного прогресу.

Обидва сценарії "звичайного розвитку" призвели до глобального колапсу в 21 столітті, один з яких спричинений виснаженням природних ресурсів, а інший — забрудненням, зміною клімату та/або руйнуванням довкілля.

Сценарій "всеосяжного технологічного розвитку" зміг запобігти повному колапсу впродовж століття, хоча й ціною зниження добробуту людей через зростання технологічних витрат.

На противагу цьому, сценарій "стабілізованого світу", де відбулися радикальні зміни суспільних цінностей і пріоритетів, призвів до стабілізації чисельності населення планети до кінця століття, що супроводжувалося збереженням рівня життя.

У роботі Геррінгтон стверджується, що прогнози, зроблені пів століття тому, виявилися напрочуд точними, показуючи той факт, що світ ще не вийшов на траєкторію стабільності. Хоча проблиск надії зберігається, припускаючи, що стабілізований світ і багатонадійне майбутнє все ще в межах нашої досяжності, для цього необхідно прийняти трансформаційні і радикальні зміни.

Глобальний колапс: доповідь 1972-го року попереджує про небезпеку

У дописі на LinkedIn, який підсумовує її роботу, Геррінгтон говорить: "За, здавалося б, неоднозначним результатом двох найкращих сценаріїв, які збігаються трохи ближче, ніж два інших, ховається послання про те, що людству ще не пізно змінити курс і змінити траєкторію майбутніх точок даних. У нас є ще один вибір. Хоча "стабілізований світ" відстежується найменше, свідома зміна траєкторії все ще можлива. Це вікно можливостей швидко зачиняться".

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